Роспропаганда продовжує шокувати дивними заявами про Україну.

Колаборант Олександр Семченко приперся на один з федеральних каналів РФ і заявив, що Україну "окупували євреї".

Фрагмент пропагандистської програми опублікував український журналіст Денис Казанський. На кадрах Семченко каже, що українці тільки виграють, якщо Росія звільнить їх від "єврейської камарильї Зеленського".

"Якщо Росія виграє, то й Україна виграє. Вся Україна, увесь український народ, окрім цієї єврейської комарильї на чолі із Зеленським, яка виконує функції окупаційної адміністрації. А окупантами є НАТОвці", - заявив Семченко.

"Нарешті вже зовсім перестали соромитися, і пропаганда на росТБ перестала відрізнятися від пропаганди Третього Рейху. Це відео добре б на іврит перекласти та в Ізраїлі показувати", - зазначив Казанський.

Останні фейки роспропаганди

Російські пропагандисти постійно запускають безглузді вкиди. Нещодавно росіяни запустили фейк про те, що очільник української розвідки нібито перебуває у німецькій клініці після "поранення". За їхніми словами, він "у комі".

18 червня німецьке видання Stern, яке рашисти називали першоджерелом інформації про поранення Буданова, спростувало цей російський фейк.

19 червня Буданов з усмішкою на обличчі прокоментував виданню Kyiv Post заяви пропагандистських ЗМІ РФ про його смерть. Він пожартував, що в Україні формується "загін безсмертних", які будуть переслідувати росіян у страшних снах.

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