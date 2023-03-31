Постпред РФ в ООН Василь Небензя придумав нову "страшилку" про ядерні бомби, які країни таємно розмістили на своїй території в змові з НАТО.

Постпред Росії в Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) Василь Небензя придумав нову "страшилку" про розміщення ядерних бомб на території Європи.

Він заявив про існування таємних ядерних сховищ Альянсу, в яких військовий блок зібрав не менше 100-150 ядерних бомб. Про це Небензя розповів під час своєї чергової доповіді.

"За різними оцінками в рамках співпраці країн НАТО в Європі в ядерній сфері вже може бути розміщено близько 100-150 американських стратегічних ядерних бомб, при чому, як модернізація цих запасів, так і потенційних носіїв ядерної зброї, лише набирає обертів", - зазначив постпред РФ.

За його словами, точне місцезнаходження американської ядерної зброї не розкривається, але, швидше за все, її розмістили відразу в 5 країнах євразійського континенту.

"Є відомості про те, що її розгорнули у Нідерландах, Бельгії, Італії, Німеччині та Туреччині", - сказав Небензя.

Він пригрозив, що РФ прийме відповідні кроки у військовій сфері й згадав президента України Володимира Зеленського, який нібито повинен злякатися чергових погроз з боку Росії.

Небензя заявив в ООН про "брудну" бомбу в Україні

Нагадаємо, що постпред РФ в ООН Василь Небензя регулярно робить антиукраїнські заяви на трибуні міжнародної організації, намагаючись дискредитувати владу та армію України й виправдати злочини окупантів в нашій країні.

Нещодавно на майданчику ООН він також озвучив "фейк" про існування "брудної" бомби в Україні. За його словами, київський режим нібито міг створити небезпечну зброю на тих об'єктах, які не буде перевіряти МАГАТЕ.

Також аналогічну історію у жовтні 2022 року "розганяв" глава Міноборони РФ Сергій Шойгу.

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