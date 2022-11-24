Країна-терорист впевнена, що воює з НАТО.

В Росії виправдали новий масований обстріл України, назвавши його відповідд. на "накачування західною зброєю".

Безглуздою заявою відзначився постпред РФ при ООН Василь Небензя. Він також звинуватив країни НАТО в тому, що "вони ведуть з Росією проксі-війну".

Небензя запевнив, що цілями російських ударів нібито були "є об'єкти енергетичної та іншої інфраструктури", які використовуються для "воєнного постачання українських частин зброєю, насамперед західною, забезпечення логістики та зв'язку українських збройних формувань".

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Одіозний дипломат додав, що однією з цілей війни РФ проти України є "підрив боєздатності української армії, яка загрожує безпеці та територіальної цілісності Росії".

Масований обстріл України 23 листопада - найважливіші новини

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вдень 23 листопада РФ запустила по території нашої держави близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр", а також ударні безпілотники.

Наші воїни ліквідували 51 ворожу ракету, а також п'ять дронів-камікадзе типу "Ланцет".

За відомостями Нацполіції, загарбники поцілили в 16 об'єктів інфраструктури. Унаслідок масованого ракетного удару загинули шість осіб, а десятки - постраждали.

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