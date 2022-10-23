"Брудна бомба" поєднує в собі радіоактивний матеріал і звичайну вибухівку.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу у розмові з турецьким колегою видав фейк про нібито підготовку Україною до застосування "брудної бомби".

Про це йдеться в повідомленні МО РФ в Telegram.

Шойгу нібито "довів свої занепокоєння з приводу можливих провокацій з боку України із застосуванням "брудної бомби".

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"Брудна бомба" - що це

Брудна бомба або радіологічний розсіюючий пристрій (РРП) — можлива радіологічна зброя, що поєднує в собі радіоактивний матеріал зі звичайною вибухівкою.

Метою зброї є забруднення території навколо зони вибуху радіоактивним матеріалом, в першу чергу, для ускладнення перебування в цій зоні цивільних осіб.

Брудну бомбу не слід плутати з ядерною зброєю, яка, виділяючи ядерну енергію, створює ефект вибуху, що значно перевищує руйнування і завдану шкоду навколишньому середовищу, ніж ті руйнування і шкода, яких можна досягти за допомогою звичайних вибухових речовин.

Росія готується вдарити по Україні "брудною бомбою"

Як писав УНІАН, 23 жовтня практично одночасно основний пул російських ЗМІ федерального рівня (РИА Новости, Russia Today, Известия) і десятки допоміжних (URA.RU, РІА ФАН, і т. д.), стали поширювати новину про нібито підготовку Україною теракту із застосуванням "брудної" бомби.

За твердженням путінської медіаобслуги, українська влада поставила перед київськими та дніпропетровськими дослідниками завдання виготовити ту саму "брудну бомбу".

Понад те, Зеленський нібито контактує з британським урядом з приводу "передачі компонентів ядерної зброї". Все це Київ "замислює", щоб звинуватити у використанні даного типу зброї саму Москву.

Разом з тим існують реальні ризики застосування "брудної бомби" Росією, а попередні пропагандистські "вкиди" можуть бути інформаційною підготовкою до такого кроку.

Ядерні загрози Росії

Путін і його оточення неодноразово погрожували вдарити по Україні тактичною ядерною зброєю; ядерний шантаж вийшов на новий рівень "ескалації" після чергових військових поразок ЗС РФ на полі бою. Друг російського президента Дмитро Медведєв, наприклад, всерйоз розмірковував, що застосування такого виду зброї масового знищення в Україні не змусить Захід реагувати військовим шляхом.

Пізніше радник Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван дав знати, що Сполучені Штати не потерплять удару по Україні будь-яким типом ядерної зброї: "З нашої точки зору, ми вважаємо, що Сполучені Штати повинні, працюючи з нашими союзниками і партнерами по НАТО та іншими відповідальними країнами по всьому світу, включаючи такі країни, як Китай і Індія, направити дуже чіткий і рішучий сигнал Росії про те, що вони не повинні розглядати можливість використання ядерної зброї в цьому конфлікті".

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