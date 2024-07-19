Рідкісний вихід: Меланія Трамп з'явилась на з'їзді республікаців

Крім того, підтримати Трампа на цьому заході прийшли діти та деякі онуки кандидата у президенти.

Меланія та Іванка Трамп з’явились на національному з’їзді Республіканської партії, демонструючи підтримку кандидатури Дональда Трампа в президенти.

Як пише Sky News, на заході в Мілуокі під гарячі оплески дружина Трампа помахала натовпу, перш ніж сісти в сімейну ложу. На відміну від попередніх з'їздів республіканців у 2016 і 2020 роках, вона не виступала з промовою.

До неї приєдналася старша донька Трампа Іванка та її чоловік Джаред Кушнер. Наприкінці з’їзду сім’я пана Трампа, включаючи його дітей, онуків і дружину, приєдналася до нього на сцені.

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Меланія інколи торкалася руки свого чоловіка та спілкувалася з новопризначеним кандидатом на посаду віцепрезидента Джей Ді Венсом .

Присутність сім’ї кандидата в президенти сталася тому, що Республіканська партія намагалася зобразити його як турботливого сім’янина та самовідданого державного службовця. Ця зміна іміджу, започаткована після замаху на Трампа минулої суботи, також була продемонстрована у тесті його виступу, який частково зосереджувався на "єдності" в США та бажанні лідирувати "для всієї Америки, а не для половини".

Починаючи свою величезну 90-хвилинну промову, Трамп подякував своїй сім'ї за підтримку.

"Дякую тобі, Меланіє, а також дякую тобі за твій прекрасний лист до Америки із закликом до національної єдності", - сказав він, маючи на увазі заяву колишньої першої леді, зроблену після замаху на життя її чоловіка.

"Я також хочу подякувати всій своїй родині - Дону і Кімберлі, Іванці і Джареду, Еріку і Ларі, Тіффані і Майклу, Беррону і, звичайно, моїм 10 чудовим онукам", - додав Трамп.

В центрі уваги вибори в США - що потрібно знати

Як раніше писав УНІАН, Трамп офіційно став кандидатом від "республіканців" і згадав про війну в Україні. За його словами, він може зупинити будь-яку війну телефонним дзвінком.

"Я покладу край кожній міжнародній кризі, створеній нинішньою адміністрацією, включаючи жахливу війну з Росією та Україною, якої б ніколи не сталося, якби я був президентом", - наголосив він.

Також УНІАН повідомляв, що Зеленський прокоментував можливе президентство Трампа. Український президент наголосив, що готовий працювати з будь-ким, хто перебуває при владі в США.

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