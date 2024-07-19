Генсек альянсу вважає, що політики повинні будувати відносини з республіканцем, як це було в 2016 році.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенбег заявив, що Європа не має потрапити в пастку створення "самоздійснюваного пророцтва" про те, що альянс нібито помре за другого президентства Дональда Трампа і що трансатлантичним зв'язкам настане кінець, повідомляє The Guardian.

Так, Столтенберг сказав, що лідери повинні взаємодіяти з Трампом так само як вони це робили 2016 року, незалежно від того, яка риторика була під час виборчої кампанії в США.

"Я працював з ним чотири роки", - зазначив генсек Альянсу.

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Відповідаючи на запитання, чи вважає він, що Трамп змінився з моменту закінчення його президентства у 2020 році, Столтенберг відповів, що не може сказати, але додав, що важливо не створювати "самоздійснюваних пророцтв таким чином, щоб припустити, що нова адміністрація в Сполучених Штатах означатиме кінець НАТО".

"Були занепокоєння з цього приводу також у 2016 році. Реальність така, що НАТО стало сильнішим після чотирьох років… більше військ, висока готовність", - зазначив Столтенберг.

Крім того, лідер Альянсу наголосив, що оптимістично налаштований щодо майбутнього НАТО, і США залишаться сильним союзником.

"Причина, чому я очікую, що Сполучені Штати залишаться сильним союзником полягає в тому, що головна критика з боку президента Трампа, а також з боку кандидата на посаду віцепрезидента Венса, головним чином була спрямована не проти НАТО. Насамперед він був проти того, щоб союзники Альянсу не витрачали достатньо коштів на оборону, і це змінюється", - додав генсек.

Він також стверджував, що США залишаться в НАТО, оскільки члени альянсу становлять 50% світової "військової могутності". Якщо США підуть, вони будуть самотніми та становлять лише 25% цього військового потенціалу.

В центрі уваги вибори в США - що потрібно знати

Як раніше писав УНІАН, Трамп офіційно став кандидатом від "республіканців" і згадав про війну в Україні. За його словами, він може зупинити будь-яку війну телефонним дзвінком.

"Я покладу край кожній міжнародній кризі, створеній нинішньою адміністрацією, включаючи жахливу війну з Росією та Україною, якої б ніколи не сталося, якби я був президентом", - наголосив він.

Також УНІАН повідомляв, що Зеленський прокоментував можливе президентство Трампа. Український президент наголосив, що готовий працювати з будь-ким, хто перебуває при владі в США.

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