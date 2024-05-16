Словацький прем'єр продовжує перебувати у відділенні інтенсивної терапії, зазначила директор лікарні, в якій його лікують.

У центрі уваги продовжує лишатися замах на Фіцо - словацький прем'єр Роберт Фіцо отримав численні вогнепальні поранення, і його оперували п'ять годин.

Операцію проводили у лікарні, розташованій у місті Банська Бистриця, в ній брали участь дві бригади медиків, публікує відомості директора медзакладу Міріам Лапунікової "Радіо Свобода". За її словами, стан чиновника стабілізувався, але лишається "дуже серйозним".

Лапунікова зазначила, що Фіцо продовжує перебувати у відділенні інтенсивної терапії.

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15 травня у місті Гандлова, в якому проходило виїзне засідання словацького уряду, по прем'єру на вулиці відкрили вогонь. Журналісти дізналися, що зловмисник поцілив у живіт та голову чиновника.

Підозрюваного у скоєнні замаху відразу ж затримали - ним виявився 71-річний письменник Юрай Цинтула, який є активістом ліберальної партії "Прогресивна Словаччина".

Пізніше стало відомо, що Фіцо прооперували. Газета Financial Times, посилаючись на відомості високопоставленого чиновника, писала, що очільник уряду більше не перебуває в "небезпечній для життя ситуації".

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