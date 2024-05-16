Прем'єр-міністр Словаччини після замаху переніс багатогодинну операцію, з'ясували журналісти.

Замах на Фіцо залишається в центрі уваги. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо після замаху переніс операцію.

У четвер вранці, 16 травня, стало відомо, що словацький чиновник більше не перебуває в "небезпечній для життя ситуації". Таку інформацію дізналася газета Financial Times від високопоставленого чиновника - міністра.

"...Фіцо залишався в лікарні з важкими пораненнями після багатогодинної операції, а замах на його життя - перший замах на чинного лідера ЄС за більш ніж два десятиліття...", - наголошується у матеріалі.

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У центрі уваги Роберт Фіцо - новини, які варто знати

На словацького прем'єра 15 травня було скоєно замах у місті Гандлова (розташоване за 190 кілометрів від Братислави), у якому уряд проводив своє виїзне засідання.

ЗМІ з'ясували, що чиновника було поранено в голову і живіт, з'явилася інформація, що в нього був крововилив у черевній порожнині. Пізніше стало відомо, що за підозрою у скоєнні замаху затримали відомого словацького письменника - 71-річного Юрая Цинтулу. Літератор - активіст ліберальної партії "Прогресивна Словаччина", і він мав офіційно зареєстровану зброю.

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