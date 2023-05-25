44-річний політик викликав чималий інтерес серед американських виборців.

Губернатор штату Флорида Рон Десантіс подав заяву про висунення своєї кандидатури в президенти. Він став суперником екс-президента США Дональда Трампа, який також має намір поборотися за президентську посаду на виборах.

Як зазначає Associated Press, Десантіса вважають головним суперником Трампа в Республіканській партії. Незважаючи на свої ультраправі погляди, 44-річний політик викликав чималий інтерес серед американських виборців.

Крім Трампа і Десантіса, про участь в перегонах за номінацію на президентські вибори оголосили колишня губернаторка штату Південна Кароліна і колишній посол США в ООН Ніккі Хейлі, підприємець і консервативний політичний активіст Вівек Рамасвемі, сенатор від Південної Кароліни Тім Скотт, колишній глава штату Арканзас Аса Гатчинсон, а також радіоведучий Леррі Елдер.

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Рон Десантіс: що відомо про кандидата в президенти США

З вересня 2019 року республіканець Рон Десантіс є губернатором американського штату Флорида. Минулого року його переобрали на цю посаду з рекордною перевагою голосів.

У 2022 році Десантіс нарвався на критику представників Республіканської партії після заяви щодо розв'язаної Росією війни проти України. Тоді він сказав, що російське вторгнення в Україну є "територіальною суперечкою" і розкритикував колег по партії за прихильність допомоги нашій країні.

Після хвилі критики Рон Десантіс змінив свою риторику щодо війни Росії проти України. Він назвав Путіна воєнним злочинцем і зажадав притягнути його до відповідальності. Крім того, Десантіс заявив, що Росія не виграє цю війну.

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