Африканські країни незадоволені збоями в поставках зерна і незрозумілою ситуацією з ПВК Вагнер.

Розв'язана проти України війна заважає Кремлю зміцнювати свій вплив в Африці. Про це пише Bloomberg, аналізуючи саміт "Росія-Африка", що почався в Петербурзі.

"Сьогодні Володимир Путін оточив себе африканськими лідерами, оскільки Росія прагне показати, що у неї багато друзів, попри спроби США і їх союзників ізолювати її через війну в Україні. І все ж другий саміт Росія-Африка не є тим ударом, який планував Кремль", – пише видання.

Так, на саміт прибули всього 17 глав держав, хоча перший такий саміт в 2019 році зібрав лідерів 43 африканських країн. Bloomberg вважає, що африканські країни, зокрема, незадоволені тим, як провал зернової угоди відіб'ється на вартості продовольства.

Відео дня

Ще один комплекс проблем пов'язаний з заколотом "Групи Вагнера". Це угруповання дуже важливе для ряду африканських лідерів, які уклали з найманцями домовленості у сфері безпеки. Зараз вони ламають голову над станом відносин між Кремлем і Вагнером.

Саміт Росія - Африка

Як раніше писав УНІАН, більшість африканських лідерів проігнорували запрошення Путіна приїхати на саміт. Замість себе вони прислали міністрів або просто послів.

Прямо в ході саміту країни Африки закликали Росію повернутися до участі в зерновій угоді. Однак Путін відповів, що це неможливо, і пообіцяв поставити в дружні Росії африканські країни 50 тисяч тонн зерна безкоштовно.

Примітно, що на саміті з'явився і ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин, якого російська пропаганда і сам Путін вже затаврували "зрадником" за його "марш справедливості" на Москву в червні цього року.

Вас також можуть зацікавити новини: