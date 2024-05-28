Це також посилить співпрацю з Іраном.

Росія може найближчим часом підписати угоду зі збройними силами Судану про обмін зброєю для свого логістичного хабу в Порт-Судані на Червоному морі.

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни, помічник головнокомандувача ЗСС Ясір Аль-Атта 25 травня анонсував, що делегація військових скоро вирушить до Росії, щоб укласти угоду про обмін "життєво важливого озброєння і боєприпасів". При цьому Аль-Атта описав запланований російський центр як "не зовсім військову базу".

Водночас російська сторона стверджує, що військові Судану змогли повернути собі кілька районів Хартума завдяки поставкам іранських безпілотників.

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Заступник міністра закордонних справ Росії і спеціальний представник президента РФ в Африці й на Близькому Сході Михайло Богданов зустрівся з главою СВС Абдель Фаттахом аль-Бурханом і кількома іншими суданськими офіційними особами під час дводенного візиту до Судану 28 і 29 квітня.

ISW вважає, що Росія, можливо, змінить сторону підтримки у громадянській війні в Судані, щоб підтримати збройні сили країни і створити свою військово-морську базу в Червоному морі.

На думку аналітиків, російська підтримка суданських збройних сил принесла б велику користь Ірану, оскільки це б зблизило російську й іранську політику, а також стратегію в регіоні.

Російський вплив у світі

The Hill. писав, що зв'язки Америки та Заходу з африканськими країнами руйнуються, і в перспективі це може надати Росії більше впливу на цьому континенті. Іран також є ще одним гравцем у регіоні, підтримуючи "Ісламський рух Нігерії" та уряд Судану, який веде громадянську війну проти повстанського угруповання.

Деякі експерти зазначають, що популістський, антизахідний рух в африканських країнах має органічний характер (навіть якщо він частково підживлюється Китаєм і Росією та експлуатується військовими хунтами) і зосереджений на давніх образах на колишні західні колоніальні держави.

Як пише WSJ, лінія фронту у війні між Україною та Росією тепер простягається в Африку. Сьогодні Україна воює з РФ у Судані. Глобальна битва за зброю та економічні ресурси набуває особливої форми, оскільки "обидві сторони готуються до війни, що може тривати ще багато років"

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