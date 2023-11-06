Одне з українських видань опублікувало ексклюзивні кадри, на яких видно результати операції.

Видання Kyiv Post опублікувало два відео, на яких українські спецназівці полюють на найманців ПВК "Вагнер" в Судані.

За словами джерела Kyiv Post у секторі безпеки та оборони України, наразі в цій африканській країні триває операція із "зачистки ПВК "Вагнер", їхніх місцевих терористів і співробітників спецслужб РФ".

"На кадрах, видно роботу,ймовірно, спецпідрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України", - розповіло джерело, уникнувши детальніших коментарів.

Ці відео були зняті "протягом останніх двох тижнів" в одному з міст Судану. Схоже, перше чорно-біле відео було зняте вночі безпілотником у інфрачервоному спектрі. Невеликий підрозділ бійців оточує будівлю, а цілі в ній виділені на відео. На іншій серії атакуючий використовує ручний гранатомет, щоб вистрілити у вікно будівлі.

Далі можна побачити кілька вибухів, які яскраво освітлюють нічні вулиці. Деякі з чоловіків, що засіли в будівлі, починають стріляти у відповідь, інші ж намагаються втекти.

Друге відео зняте вдень, схоже із дрона, що зависає на висоті 200-400 метрів над землею. Українських спецназівців на ньому не видно, але кілька чоловіків, які виглядають як мішені, біжать вулицями густонаселеного міста чи селища.

Видно кілька вибухів та величезні спалохи вогню, які піднімаються на низьким житловим будинком.

На інших кадрах дим та уламки від вибуху здіймаються на висоту шостого поверху. Звідки йдуть постріли, які призводять до вибухів, невідомо. Деякі постріли влучають у дахи будівель.

Операція ГУР в Судані

У другій половині вересня видання CNN опублікувало матеріал у якому заявило, що українські спецслужби, ймовірно, стоять за ударами по силах ПВК "Вагнер" у Судані. Зазначається, що влада країни не вірить у таку версію.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов відреагував на цей матеріал. Він заявив, що в спецслужбі цю інформацію не можуть ні підтвердити, ні спростувати.

Наприкінці вересня очільник головного управління розвідки України Кирило Буданов відреагував на повідомлення ЗМІ про те, що Україна нібито причетна до ударів по найманцях ПВК "Вагнер" у Судані. Втім, він також не підтвердив і не спростував цю інформацію.

Згодом українські ЗМІ з посиланням на джерела у спецслужбах повідомили, що українські спецпризначенці дійсно проводили операції в Судані проти російської ПВК "Вагнер" і їхніх місцевих союзників із "Сил швидкого реагування" (RSF), які у квітні спробували влаштувати держпереворот.

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