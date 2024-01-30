Поки неясно, де вдасться знайти 20 000 найманців, які, за словами людини, близької до міноборони Росії, потрібні групі.

Росія хоче розширити свій вплив в Африці і проводить набір в збройні сили, які замінять найманців ПВК "Вагнер" на всьому континенті.

Як пише Bloomberg, Африканський корпус посилить військову присутність Москви за допомогою мережі баз, контрольованих Міністерством оборони. Це також дозволить Кремлю взяти під контроль бізнес-мережу ПВК "Вагнер" в Африці, включаючи потенційно прибуткові гірничодобувні підприємства. Формально "Вагнер" був розформований після смерті Пригожина, але насправді продовжує функціонувати.

До середини року в Африканський корпус планується набрати колишніх бійців ПВК "Вагнер" і новобранців. Їх направлять щонайменше в п'ять дружніх Росії країн - Буркіна-Фасо, Лівію, Малі, Центральноафриканську Республіку і Нігер.

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Поки неясно, де вдасться знайти 20 000 найманців, які, за словами людини, близької до міноборони Росії, потрібні групі. На піку своєї активності в африканських операціях "Вагнерівці" були задіяні не більше кількох тисяч осіб, а потенційні військовослужбовці в Росії вже частково зайняті в бойових діях в Україні.

У твердиться, що у угруповання амбітні плани. Вона прагне побудувати регіональну штаб-квартиру в Центральноафриканській Республіці, де за останні 6 років "Вагнер" увійшов в апарат національної безпеки в обмін на алмази і золото.

"Військова база буде побудована. У нас тут багато людей і багато росіян. Необхідно надати їм базу", - сказав старший радник президента Фостена Аршанжа Туадери Патрік біда Куягбеле.

За словами Куягбеле, з вересня - через місяць після загибелі Пригожина - число російських військових в ЦАР майже подвоїлося і досягло 2000 осіб, що свідчить про "активізацію співпраці з Росією в області безпеки".

Москва скористалася дестабілізацією в Західній Африці, викликаною військовими переворотами і ісламістськими заколотами в Малі, Нігері і Буркіна-Фасо, і посиленою невдоволенням населення колись колоніальної державою Францією і уявним втручанням Заходу.

За словами чиновників, поряд зі своєю роллю в підтримці режимів, Африканський корпус, як очікується, збереже орієнтацію ПВК "Вагнер" на видобуток сировинних ресурсів з метою отримання твердої валюти для фінансування бойових дій в Україні.

"Поки це, можливо, лише ребрендинг, але для росіян це вже відмінний результат... Раптово вони переходять від "Вагнера", на стримування якого Захід витратив багато сил, до нових щупалець гідри, які тепер називаються "Африканський корпус", - сказав аналітик консорціуму All Eyes on Wagner, який відстежує діяльність групи і її наступників, Лу Осборн.

Російська присутність в Африці - деталі

Держава-агресор Росія формує загони так званих "військових інструкторів" для подальшої відправки на територію країн Африки. Як зазначили в українській розвідці, угоди розраховані на кілька років з місячною зарплатою, співмірною грошовому забезпеченню російських окупантів, які воюють проти України.

Діяльність воєнізованого угруповання "ПВК Вагнер" у Судані, Центральноафриканській Республіці (ЦАР) та малі з лютого 2022 року приносила дохід у розмірі 114 млн доларів на місяць. В цілому структури " Вагнера "могли отримати там до 2,5 млрд доларів з початку війни в Україні.

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