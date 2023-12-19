Золотий бізнес російських найманців в Африці не тільки підживлює військову машину Росії, а й призводить до дестабілізації регіону.

Діяльність воєнізованого угруповання "ПВК Вагнер" у Судані, Центральноафриканській Республіці (ЦАР) та Малі з лютого 2022 року приносила дохід у розмірі 114 млн доларів на місяць. Загалом структури "Вагнера" могли отримати там до 2,5 млрд доларів з початку війни в Україні, пише "Міжнародне французьке радіо" (RFI) з посиланням на дані The Blood Gold.

"Золото, здобуте в африканських країнах і відмите на міжнародних ринках, принесло мільярди доларів російській державі, яка має критично важливі потреби для ведення війни", – вказують у звіті.

Видання зазначає, що здобуте таким чином в Африці золото прямо та опосередковано фінансувало війну Росії проти України.

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"Цей прибутковий бізнес російських найманців в Африці, крім підживлення військової машини Росії, також призводить до дестабілізації регіону і підриває західний вплив у цих країнах, прямо і опосередковано сприяючи збільшенню числа біженців, які просять притулку в Європі", – наголошують дослідники.

Так, за словами журналістів, у ЦАР "Вагнер" отримав ексклюзивні права на видобуток на копальні Ндассима, найбільшому в країні. Наразі обсяг видобутку золота на цій копальні оцінюється в 290 млн доларів на рік.

Що стосується Судану, там угруповання контролює великий завод і стало основним покупцем та експортером необробленого золота. Проте статистика зовнішньої торгівлі країни показує, що офіційний експорт золота до Росії дорівнює нулю. При цьому отримані CNN дані Суданського центрального банку свідчать, що у 2021 році в країні зникло щонайменше 32,7 тонни золота. Основним джерелом цього дефіциту називається контрабанда золота "ЧВК Вагнер", зазначено у публікації.

За даними американської розвідки, зазначає ЗМІ, у Малі близько 1000 російських найманців отримують від місцевих військових 10,8 мільйона доларів на місяць готівкою. Кошти виділяє військова хунта, доходи якої залежать від небагатьох міжнародних гірничодобувних компаній.

Діяльність "ЧВК Вагнер" у Африці

Раніше УНІАН писав, що у самому центрі Африки розгорається битва за владу. Після загибелі лідера найманців в ЦАР з'явилася можливість для західних держав запропонувати альтернативу.

Були часи, коли лідер групи "Вагнера" Євген Пригожин з'являвся в російському культурному центрі в столиці Центральноафриканської Республіки. Однак його смерть зруйнувала відносини найманців з владою ЦАР, які розглядають пропозиції Росії і західних країн, намагаючись знайти заміну "вагнерівцям" в якості гаранта безпеки.

Водночас аналітики Американського Інституту вивчення війни відзначили, що у "вагнерівців" виникають проблеми в Африці через напруженість з Міноборони РФ.

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