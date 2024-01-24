Наразі іноземні найманці перебувають на тренувальному полігоні.

Росіяни продовжують збирати найманців по всіх країнах світу для продовження загарбницької політики. Про це повідомив Центр національного спротиву.

Зокрема, як зазначається, на тимчасово окупованих територіях Донеччини помічені найманці з Малайзії, яких супроводжує перекладач, а також колишні "вагнеровці".

В Центрі національного спротиву поінформували, що наразі бойовики перебувають на полігоні.

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"Зауважимо, що також в складі ЗС РФ неодноразово помічені кубинці, непальці, білоруси, серби й представники інших країн, де формально заборонено займатись наймаництвом", - йдеться у повідомленні.

Росія шукає найманців для війни проти України - що відомо

З початку війни проти України Росія ухвалила низку законів, спрямованих на залучення іноземних громадян до своїх лав. Володимир Путін на нараді з питань безпеки, що відбулася незабаром після нападу його військ на Україну, заявив, що Кремль повинен допомагати іноземцям, які планують воювати на боці Росії.

Зокрема, повідомлялося, що росіяни масово вербують найманців з Куби для війни проти України. Іноземців залучають на східній лінії фронту.

Також відомо, що Росія планувала вербувати сербів для війни в Україні.

Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомляло, що Росія формує загони так званих "військових інструкторів" для подальшої відправки на територію країн Африки. "Наполегливий рекрутинг Москва проводить і на тимчасово окупованих територіях України, зокрема - в тимчасово окупованому Криму. Контракти пропонують підписувати військовим запасу окупаційної армії РФ - спеціалістам з обслуговування систем протиповітряної оборони російського виробництва, військовим морякам та деяким іншим фахівцям військово-технічної сфери", - заявляли в ГУР.

Як зазначили в українській розвідці, угоди розраховані на декілька років із місячною зарплатою, співмірною грошовому забезпеченню російських окупантів, які воюють проти України.

На початку 2024 ЗСУ взяли у полон російського найманця із Сомалі. Він сказав, що йому обіцяли службу в Росії - нібито він замінить російських окупантів, які пішли воювати проти України.

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