Росіяни продовжують збирати найманців по всіх країнах світу для продовження загарбницької політики. Про це повідомив Центр національного спротиву.
Зокрема, як зазначається, на тимчасово окупованих територіях Донеччини помічені найманці з Малайзії, яких супроводжує перекладач, а також колишні "вагнеровці".
В Центрі національного спротиву поінформували, що наразі бойовики перебувають на полігоні.
"Зауважимо, що також в складі ЗС РФ неодноразово помічені кубинці, непальці, білоруси, серби й представники інших країн, де формально заборонено займатись наймаництвом", - йдеться у повідомленні.
Росія шукає найманців для війни проти України - що відомо
З початку війни проти України Росія ухвалила низку законів, спрямованих на залучення іноземних громадян до своїх лав. Володимир Путін на нараді з питань безпеки, що відбулася незабаром після нападу його військ на Україну, заявив, що Кремль повинен допомагати іноземцям, які планують воювати на боці Росії.
Зокрема, повідомлялося, що росіяни масово вербують найманців з Куби для війни проти України. Іноземців залучають на східній лінії фронту.
Також відомо, що Росія планувала вербувати сербів для війни в Україні.
Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомляло, що Росія формує загони так званих "військових інструкторів" для подальшої відправки на територію країн Африки. "Наполегливий рекрутинг Москва проводить і на тимчасово окупованих територіях України, зокрема - в тимчасово окупованому Криму. Контракти пропонують підписувати військовим запасу окупаційної армії РФ - спеціалістам з обслуговування систем протиповітряної оборони російського виробництва, військовим морякам та деяким іншим фахівцям військово-технічної сфери", - заявляли в ГУР.
Як зазначили в українській розвідці, угоди розраховані на декілька років із місячною зарплатою, співмірною грошовому забезпеченню російських окупантів, які воюють проти України.
На початку 2024 ЗСУ взяли у полон російського найманця із Сомалі. Він сказав, що йому обіцяли службу в Росії - нібито він замінить російських окупантів, які пішли воювати проти України.