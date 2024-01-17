Метою відправки відповідного контингенту Москва вбачає розширення свого впливу в Африці.

Держава-агресор Росія формує загони так званих "військових інструкторів" для подальшої відправки на територію країн Африки.

"Наполегливий рекрутинг Москва проводить і на тимчасово окупованих територіях України, зокрема - в тимчасово окупованому Криму. Контракти пропонують підписувати військовим запасу окупаційної армії РФ - спеціалістам з обслуговування систем протиповітряної оборони російського виробництва, військовим морякам та деяким іншим фахівцям військово-технічної сфери", - йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Як зазначили в українській розвідці, угоди розраховані на декілька років із місячною зарплатою, співмірною грошовому забезпеченню російських окупантів, які воюють проти України.

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В ГУР поінформували, що найманців приваблюють не лише високими заробітками, а й можливістю уникнути участі у війні проти нашої держави, що передбачає високі ризики смерті.

"Метою відправки відповідного контингенту Москва вбачає розширення свого впливу в Африці", - заявили в розвідці.

Росія шукає найманців для війни проти України - останні новини

В Центрі національного спротиву заявили, що росіяни шукають найманців для війни в Україні на інших континентах, окупанти з цією метою готують експедицію в Африку.

Наразі проводиться рекрутингова кампанія у Курській області, під час якої планується набрати від 50 до 100 солдатів і офіцерів для наповнення так званого "Африканського корпусу". Він був створений на заміну найманцям ПВК "Вагнер", які діяли в Африці, але були відправлені в зону "СВО".

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