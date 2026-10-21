Росія готова відновити переговори з Україною, але є нюанс, – Кремль

Кремль готовий відновити контакти у колишньому форматі лише з 10-х чисел листопада.

Під час переговорів, що відбулися сьогодні між спеціальним посланцем президента США Стівеном Віткоффом та російським диктатором Володимиром Путіним, було досягнуто домовленості про відновлення тристороннього формату "Україна-Росія-США". Відновити формат хочуть уже в 10-х числах листопада. Про це повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков.

Як зазначили в Кремлі, війна в Україні була центральною темою бесіди Путіна та Віткоффа.

"Путін сказав Віткоффу, що РФ загалом готова відновити тристоронні переговори в 10-х числах листопада щодо головної теми. Головна тема, щодо якої РФ готова відновити переговори, – побудова системи безпеки для РФ та України після закінчення конфлікту", – пишуть російські ЗМІ з посиланням на Ушакова.

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Повідомляється, що Віткофф розповів російському диктатору про нові підходи України та Європи до питання мирного врегулювання. При цьому Віткофф, за словами Ушакова, заявив, що корисного в цих ідеях не так вже й багато.

Як зазначають у Кремлі, Путін представив Віткоффу "об’єктивну ситуацію" на лінії фронту та розповів, що ініціатива нібито повністю належить російським військам. Чи повідомив диктатор американцю про успіх української наступальної операції "Вівальді" під Лиманом – Ушаков не уточнив.

Також під час зустрічі Путін розповів Віткоффу, що окупанти "ефективно знищують об’єкти ВПК України". Чи входять житлові багатоповерхівки та українські лікарні до списку "об’єктів ВПК", знову ж таки, не уточнюється.

Окрім російської агресії проти України, Путін і Віткофф детально обговорили можливості масштабного економічного співробітництва Росії та США.

Також обговорювалася можливість тристоронньої зустрічі з Трампом і Сі Цзіньпіном у Китаї.

Як пишуть російські ЗМІ, одразу після переговорів із Путіним Віткофф вилетів із Росії.

Зустріч Путіна з Віткоффом

Як писав УНІАН, сьогодні російський диктатор Володимир Путін провів у Санкт-Петербурзі зустріч зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом. Віткофф заявив, що після переговорів з Україною та Європою в Осло є певний прогрес і вже сформовано основу для наближення режиму припинення вогню, а також висловив надію на відновлення тристороннього діалогу між США, Україною та Росією. Він також наголосив на перспективах економічного співробітництва між Москвою та Вашингтоном після завершення війни.

Під час цієї зустрічі Віткофф рясно лестив російському диктатору. Зокрема, американський посланник назвав Путіна "гуманістом", проігнорувавши тим самим масові військові злочини, скоєні військами Путіна в Україні.

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