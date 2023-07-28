Наразі загарбники проводять підготовку до операції.

Російська влада планує диверсії та провокації проти власного населення. Це відбудеться у Брянській області РФ, яка розташована поряд з українським кордоном, у районах від населеного пункту Нові Юрковичі до Біла Березка.

Як повідомляє Центр національного спротиву, зараз триває інформаційна підготовка до операції.

За словами місцевих, впродовж останніх двох днів влада РФ попереджає їх про нібито можливі проникнення диверсійно-розвідувальних груп ЗСУ з метою диверсій проти цивільних. Крім того, для імітації протидії ДРГ в район прибуває підсилення для контрдиверсійних заходів.

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"Зауважимо, що ЗСУ не воюють проти цивільного населення й не планують жодних терактів на території РФ", - наголошує ЦНС.

Війна в Україні - останні новини

Росії доведеться відволікати власне населення від поразок та невдач на фронті.

Станом на сьогодні, РФ втратила у війні проти України близько 244 83о осіб.

Збройні сили України минулої доби відбили атаки російських окупантів на Бахмутському та Авдіївському напрямках, та звільнили населений пункт Старомайорське Донецької області.

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