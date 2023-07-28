Знищено було, зокрема, 30 артсистем ворога.

Збройні сили України ліквідували ще понад 500 російських окупантів та їхню військову техніку, йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого 2022 року по сьогодні орієнтовно склали близько 244 830 (+560 за добу) осіб.

Ворожих танків було знищено 4190 (+4) одиниць, бойових броньованих машин – 8161 (+14), артилерійських систем – 4775 (+30), реактивних систем залпового вогню – 698.

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Засобів протиповітряної оборони ворога було знищено 458 (+1), літаків – 315, гелікоптерів – 311, безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4007 (+11), крилатих ракет – 1347.

Кораблів/катерів було знищено 18 одиниць, автомобільної техніки та автоцистерн – 7240 (+11), а спеціальної техніки – 709 (+1).

Удари по окупантам - останні новини

28 липня ГШ ЗСУ поінформував, що авіація Сил оборони України за добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, п’ять артилерійських засобів на вогневих позиціях та склад пально-мастильних матеріалів російських окупантів.

Збройними силами було звільнено населений пункт Старомайорське Донецької області, відбито атаки російських окупантів на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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