Ситуація стала більш напруженою після останніх навчань російських військових.

Росія намагається використати невизнане Придністров'я з метою дестабілізації ситуації у Молдові. Зокрема, Кремль готує інформаційний ґрунт для виправдання своєї ескалації в регіоні.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, наприкінці 2023 року влада Молдови звинуватила російських миротворців в численних порушеннях. Так, вони неналежно використовували дрони під час навчань, що викликало інформаційну атаку з боку прокремлівського військового блогера.

Члени молдовської делегації в Об'єднаній контрольній комісії ОБСЄ під час засідання 18 січня вимагали провести розслідування щодо російських військових. Миротворці використовували стрілецьку зброю, БПЛА та імітаційну зброю під час навчань з відбиття диверсійної атаки на миротворчу заставу в молдовській зоні безпеки у грудні 2023 року.

Відео дня

Влада Молдови заявила, що присутність і використання російськими миротворчими силами цієї зброї у зоні безпеки порушує протоколи. При цьому росіяни не розкрили належним чином деякі з цих озброєнь і безпілотників.

У відповідь відомий російський блогер звинуватив Молдову у посиленні тиску на невизнане Придністров'я через заклики до виведення миротворців та економічний тиск. За його словами, уряд країни наклав "подвійні" мита на придністровський бізнес, які становлять приблизно 16 млн доларів протягом невизначеного періоду часу. Це нібито призведе до зростання вартості життя у Придністров'ї.

Як нагадали аналітики ISW, останні зміни до Митного кодексу Молдови вимагають від придністровських підприємств сплачувати ввізні мита, які раніше квазіутворення сплачували тільки Тирасполю. Прокремлівський блогер обурився, що це нібито підтримує "силову реінтеграцію" Придністров'я до складу Молдови та що Росія повинна готуватися до подальшої ескалації.

"Заяви пов'язаного з Кремлем російського "воєнкора" і звинувачення Красносельського, ймовірно, є частиною інформаційної операції, спрямованої на дестабілізацію Молдови, яка межує з членом НАТО Румунією та виправдання будь-якої майбутньої російської ескалації в регіоні", - йдеться у звіті ISW.

Ситуація в Придністров'ї

Як відомо, Придністровська Молдавська Республіка - це невизнана самопроголошена держава на території Молдови.

У березні 2022 року ПАРЄ офіційно визнала Придністров'я зоною російської окупації.

Українські військові неодноразово підкреслювали, що Росія географічно не має можливості посилити свої сили в "ПМР", тому не зможе "відкрити другий фронт" звідти.

Вас також можуть зацікавити новини: