Парламентська асамблея Ради Європи прийняла важливу резолюцію.

Парламентська асамблея Ради Європи визнала, що Російська Федерація окупувала частину території Молдови - Придністров'я.

ПАРЄ підтримала резолюцію щодо окупованої частини Молдови.

Асамблея у вівторок, 15 березня, мала розглянути резолюцію, якою, зокрема, визнавалася російська збройна агресія проти Молдови, а також окупація владою РФ молдавського Придністровського регіону, писала "Європейська правда", посилаючись на документ.

Йшлося про проект рішення, яким хотіли ініціювати виключення Росії з Ради Європи. До документа євродепутати подали низку поправок, одна з яких стосувалася молдавської території.

Придністров'я на такому рівні вперше офіційно визнали окупованою територією. Раніше у Раді Європи територію називали "під ефективним контролем" Росії.

Раніше члени ПАРЄ прийняли резолюцію про виключення РФ, яка раніше вирішила покинути організацію самостійно. Ніхто з євродепутатів не висловився проти документа.

У 1992-му році в Молдові точилися бої за Придністров'я, пізніше конфлікт був заморожений. На молдавській території було створено самопроголошену "Придністровську Молдавську Республіку".

Вас також можуть зацікавити новини: