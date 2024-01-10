Українська Держприкордонслужба подібних інцидентів не фіксувала і вважає цю заяву провокацією.

Так зване Придністров'я заявило про нібито стрілянину на кордоні з Україною. Однак українська Держприкордонслужба подібних інцидентів не фіксувала і вважає це провокацією.

У так званому "Міністерстві держбезпеки" Придністров'я заявили, що 7 січня біля кордону з Україною стався інцидент зі стріляниною, після якого "двоє придністровських громадян були переміщені на територію України".

Водночас у комментаррії РБК-Україна речник Державної прикордонної служби України Андрія Демченко заявив, що йому невідомо про будь-які інциденти на придністровському сегменті кордону з Молдовою, а заяви так званої ПМР можуть бути провокацією.

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"Нестандартних ситуацій прикордонними нарядами не фіксувалося. Заява так званого Придністров'я швидше несе провокаційний характер, з метою звинуватити в чомусь Україну, до того ж ми розуміємо, що цей анклав має проросійську спрямованість", - пояснив Демченко.

Ситуація в Придністров'ї

Придністров'я або ПМР (Придністровська Молдавська Республіка) - невизнана самопроголошена держава на території Молдови.

У березні 2022 року Парламентська асамблея Ради Європи офіційно визнала Придністров'я зоною російської окупації.

Враховуючи наявність у цьому регіоні російського військового контингенту Сили оборони України проводять посилені заходи безпеки на ділянках кордону з невизнаним Придністров'ям та зводять там фортифікаційні споруди.

Водночас українські військові неодноразово підкреслювали, що Росія географічно не має можливості посилити свої сили в "ПМР", тому не зможе "відкрити другий фронт" звідти.

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