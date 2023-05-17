У так званій "ПМР" вкрай малочисельне російське угруповання, зазначили у Центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України.

Наразі Кремль не наважиться відкрити з боку Придністров’я новий напрямок вторгнення в Україну, адже не має там достатніх сил.

Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони проаналізував імовірність нападу на Україну з боку невизнаного Придністров’я. У ЦПД нагадали, що під час останні російських атак ворог запускав ракети та дрони з різних напрямків, зокрема, з Придністровського регіону Молдови.

"Наразі росіяни активно розігрують "придністровську карту" і вважають це квазідержавне утворення своїм анклавом, що використовується як один із плацдармів підтримки військового нападу на Україну. Насамперед ідеться про ведення за допомогою БПЛА аеророзвідки і передачу координат для ракетних ударів по цілях в Україні (Одесі й області), а також виявлення слабких місць української ППО", - пояснили у Центрі.

Відео дня

Зокрема, 14 травня запуск невідомих повітряних цілей на Вінниччині одночасно проводився з Чорного моря і Придністров’я.

Водночас, зазначається, що безпосередній напад російських військ із так званої "ПМР" західні та українські військові експерти вважають малоймовірним із низки причин.

Перша з них - вкрай малочисельне російське угруповання у "ПМР", яке становить максимум 1,7 тис. осіб, та неможливість перекидання додаткових підрозділів через відсутність спільних кордонів РФ з Молдовою.

Власні "збройні сили" у "ПМР" нараховують 8 тис. осіб (4 мотострілецькі бригади на півдні, у центрі та на півночі "республіки", оснащені приблизно 10 танками Т-62, 10 установками реактивного залпового вогню "Град", близько 15 бронетранспортерами та броньованими машинами).

За даними ЦПД, ця "армія" має вкрай низьку боєздатність, а її більшість "вояк" не хочуть воювати ні з Кишиневом, ні з Києвом.

Відтак, попри те, що 8 травня представник "республіки" у Москві публічно закликав російську владу збільшити кількість своїх "миротворців", Росія навряд чи розгорне додаткові сили в Придністров’ї, враховуючи військову ситуацію в Україні та дефіцит там кадрових військових і техніки.

"Тобто у Росії немає живої військової сили, щоб наступати на Одеську область з боку окупованого Придністровʼя. Якщо вона почне обстрілювати Україну з боку "ПМР", то наші військові просто знищать російських", - вважають у ЦПД.

Друга причина малоймовірності загрози "другого фронту" з "ПМР" полягає у безрезультативності спроб Кремля захопити владу в Молдові та заблокувати через територію Молдови поставки Україні західної зброї.

На думку експертів, РФ продовжить підбурювати місцеве населення на соціальні протести та продовжувати приховане фінансування опозиційних молдовській владі політичних осередків, щоб створити підґрунтя для зміни політичного курсу Молдови з проєвропейського на проросійський, але в найближчій перспективі навряд чи цього доб’ється.

По-третє, наголошують у ЦПД, доки Україна сковує російські наступи на східному та південному напрямках, малоймовірно, що росіяни будуть планувати наступ із Молдови.

Крім того, реальні перспективи придбання владою Молдови румунських систем ППО стануть адекватним контрзаходом для захисту Молдови від агресивних намірів російської сторони.

"Варіант висадки російського десанту з "ПМР" на Чорноморське узбережжя не є реалістичним з урахуванням жорсткого контролю акваторії моря з боку ЗСУ. Тож Кремль, найімовірніше, зараз не наважиться відкрити з боку Придністров’я новий напрямок вторгнення в Україну", - йдеться в аналізі.

Водночас, у Центрі підкреслили, що наразі залишається загроза інформаційної підтримки РФ з коректування ракетних ударів на Одеському напрямку. Зокрема, не виключається й використання прикордонних ділянок "ПМР" для просування диверсійно-розвідувальних груп РФ на територію України або провокацій - типу обстрілу державного кордону.

"ЗСУ продовжують пильно відстежувати подальший розвиток подій навколо Придністровського регіону Молдови та готові зруйнувати будь-які підступні плани агресора з цього напрямку", - додали у ЦПД.

Важливі новини про Придністров’я - сьогодні це варто знати

У березні 2022 року Парламентська асамблея Ради Європи офіційно визнала Придністров’я зоною російської окупації.

Враховуючи наявність у цьому регіоні російського військового контингенту Сили оборони України проводять посилені заходи безпеки на ділянках кордону із невизнаним Придністров’ям та зводять там фортифікаційні споруди.

Українські військові неодноразово наголошували на тому, що Росія географічно не має можливості посилити свої сили у "ПМР", відтак не зможе "відкрити другий фронт" звідти.

Вас також можуть зацікавити новини: