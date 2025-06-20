У Бундесвері зрозуміли, що Путін загрожує не тільки Україні, - ЗМІ

Німецькі військові вважають Росію "екзистенційним ризиком" і перебудовують збройні сили з розрахунком на це.

Німецькі військові вважають Росію "екзистенційним ризиком" для країни та Європи. Про це йдеться у стратегічному документі Бундесверу, який став доступний журналістам, пише The Guardian.

У доповіді йдеться про те, що РФ координує свої промислові та керівні структури для того, щоб "відповідати вимогам великомасштабного конфлікту з НАТО до кінця цього десятиліття". У документі наголошується, що, готуючись до зіткнення з НАТО, Росія зміцнює сили в прикордонних західних регіонах.

За даними авторів доповіді, вже наступного року в Росії на дійсній службі може перебувати близько 1,5 млн військовослужбовців.

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Журналісти зазначають, що документ розробляли військові експерти протягом 18 місяців. І на його основі буде розроблено стратегію розвитку збройних сил Німеччини.

Провісники великої європейської війни

Раніше УНІАН писав, що німецька розвідка не виключає сценарію нападу Росії на одного з членів НАТО. Таким чином вони перевірять, чи діє ще правило, за яким НАТО вважає нападом на весь Альянс конфлікт з одним із членів, як закріплено в ключовій п'ятій статті. Москва, на думку розвідки ФРН, більше не вірить у 5-ту статтю НАТО.

Також на активну підготовку Росії до війни в Європі вказував генсек НАТО Марк Рютте. Він вказав на масштаби російського переозброєння: за три місяці там виробляють стільки зброї, скільки всі країни НАТО за рік. За його словами, з використанням китайських технологій поточного року РФ випустить 1500 танків, 3000 одиниць бронетехніки і 200 ракет "Іскандер".

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