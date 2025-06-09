Керівник служби попередив про загрозу.

У Німеччині вважають, що Москва хотіла б перевірити 5 статтю НАТО, яка визначає, що напад на одного або кількох членів Північноатлантичного альянсу вважається нападом на всіх.

Як передає ntv-de, із такою заявою на Table.Today виступив керівник Федеральної розвідки Німеччини Бруно Каль. За його словами, не варто недооцінювати агресію з боку Російської Федерації, адже метою Кремля є розширення сфери впливу на захід:

"Ми абсолютно впевнені і маємо докази розвідки, що Україна - це лише один крок на шляху до Заходу. У Москві є люди, які більше не вірять, що стаття 5 НАТО працює. І вони хотіли б це перевірити".

Німеччина готується до нападу Росії

​Як відомо, Берлін активно готується до можливого нападу РФ на НАТО, розглядаючи кілька сценаріїв ескалації конфлікту. Згідно з інформацією, оприлюдненою німецькими ЗМІ та офіційними джерелами, розглядаються різні варіанти розвитку подій.​

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Вже розроблено "Оперативний план Німеччина" (OPLAN DEU), який описує, як має бути вибудувана військова архітектура країни до початку можливого військового конфлікту.

Цей план передбачає забезпечення розгортання та постачання сил НАТО, зокрема паливом, продовольством і медикаментами. ​

Генеральний інспектор збройних сил Німеччини Карстен Бройєр зазначав, що до 2029 року Росія може мати близько 1,5 мільйона солдатів, що вдвічі більше за чисельність військ, задіяних у війні в Україні.

Водночас Бундесвер наразі налічує 181 500 солдатів, що на 20 тисяч менше від цільової чисельності у 203 тисячі військових. Це викликає занепокоєння щодо готовності Німеччини до можливого конфлікту. ​

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