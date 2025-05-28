Північноатлантичний альянс планує збільшити військовий контингент приблизно на половину.

НАТО попросить Німеччину надати ще сім бригад - близько 40 000 військовослужбовців - для оборони альянсу. Це частина нових цільових показників щодо чисельності військ та обсягу озброєнь, які міністри оборони країн-членів мають затвердити вже наступного тижня.

Альянс різко збільшує свої вимоги до військового потенціалу через загрози з боку Росії, пише Reuters.

Точні цифри нових цільових показників НАТО - як загалом, так і за країнами - важко перевірити, оскільки ця інформація суворо засекречена. Однак, одне високопоставлене військове джерело, яке погодилося говорити на умовах анонімності з виданням, повідомило, що загальна кількість бригад, які союзники НАТО повинні будуть надати в майбутньому, зросте до 120-130.

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Це означатиме збільшення військового контингенту приблизно на 50% порівняно з поточним цільовим показником - близько 80 бригад. Одне з джерел в уряді назвало цільову цифру 130 бригад для всього НАТО.

Німеччина та її армія

2021 року Німеччина погодилася надати 10 бригад (кожна з яких зазвичай налічує близько 5 000 військовослужбовців) до 2030 року. Наразі у неї є вісім бригад, і триває формування дев'ятої в Литві - вона має бути готова до 2027 року.

Однак надання ще 40 000 боєздатних солдатів стане серйозним викликом для Берліна. Бундесвер досі не досяг запланованої чисельності армії у 203 000 осіб, встановленої ще 2018 року, і наразі, за даними Міноборони, не вистачає близько 20 000 кадрових військовослужбовців.

Раніше Reuters повідомляв, що для повної реалізації нових планів щодо захисту від атаки з боку Росії НАТО буде потрібно додатково 35-50 бригад, а Німеччина поодинці повинна збільшити свої можливості, зокрема, з протиповітряної оборони в чотири рази.

Крім того, нові цілі НАТО поки що не враховують можливе скорочення чисельності американських військ у Європі, перспектива якого викликає тривогу у європейців.

Інші новини про НАТО

Раніше УНІАН повідомляв, що Європа серйозно "хімічить" з витратами на оборону, які зараз встановлені на рівні 2% від ВВП. Хоча Трамп нещодавно вимагав підвищення цього показника до 5 відсотків - низка європейських країн навряд чи зможуть його досягти.

Рютте, своєю чергою, боїться, що Трамп і Зеленський зірвуть саміт НАТО в Гаазі. Через розбіжності президента США та союзників щодо майбутнього України, зокрема.

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