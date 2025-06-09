За словами генсека НАТО, також РФ використовує китайські технології для модернізації армії.

Російська Федерація виготовляє більше боєприпасів, ніж всі країни НАТО, а також держава-агресор робить це у рази швидше. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час свого виступу в Королівському інституті міжнародних відносин у Лондоні, цитує "Суспільне".

"Що стосується боєприпасів, то Росія виробляє за три місяці стільки, скільки все НАТО - за рік", - сказав політик.

Рютте додав, що військова машина РФ не сповільнюється, а навпаки набирає обертів. Також Росія активно відновлює свій військовий потенціал, а допомагає їй в цьому Китай, Іран та Північна Корея, наголосив генсек НАТО.

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Крім того, за словами Рютте, РФ використовує китайські технології для модернізації армії.

"Очікується, що цього року російська оборонна промисловість випустить 1500 танків, 3000 одиниць бронетехніки та 200 ракет "Іскандер"", - підкреслив генсек НАТО.

Політик також заявив, що варто пам'ятати, що РФ може бути готовою до застосування агресії проти НАТО вже впродовж наступних п'яти років. На його думку, "Путін готується до конфронтації, а не до миру".

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Водночас президентка Управління закупівель Бундесверу Аннет Ленігк-Емден заявила, що на переозброєння Європа має три роки, а далі буде війна з РФ. За її словами, на переозброєння німецької армії лишилося не чотири роки, а навіть менше часу.

"До 2028 року все необхідне для повної оборонної готовності має бути закуплено - солдатам ще ж потрібно потренуватися з новим спорядженням. Дух бажання зробити - це вже існує в нашому відомстві. Ми це закупимо! Це наше гасло зараз. Ми вчимо наших співробітників, що вони повинні приймати багато рішень самостійно, де це можливо, щоб заощадити час", - підкреслила вона.

Також Рютте пояснив, чому країнам НАТО потрібно збільшувати витрати на оборону. Зокрема він процитував слова німецького глави оборони, який наголошував, що до 2029 року росіяни, можливо, будуть здатні організувати успішну атаку на НАТО.

"Якщо ми не будемо діяти зараз, у наступні три роки буде усе добре, але ми повинні почати зараз, бо інакше, через 4-5 років будемо під загрозою", - попередив генсек НАТО.

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