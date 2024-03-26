Постачання нафтопродуктів з РФ до КНДР вдалося зафіксувати завдяки супутниковим знімкам.

РФ почала постачати нафту до Північної Кореї, попри санкції ООН. Такі дії ще більше зміцнюють зв'язки між авторитарними країнами та завдають нового удару по міжнародних зусиллях зі стримування КНДР. Зазначається, що в цьому місяці щонайменше п'ять північнокорейських танкерів вирушили за нафтопродуктами з порту Східний, який знаходиться на Далекому Сході РФ. Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на супутникові знімки, які надав Королівський Об'єднаний інститут оборонних досліджень (RUSI).

За даними видання, постачання, які розпочалися 7 березня, стали першими задокументованими прямими морськими поставками з РФ після того, як Рада Безпеки ООН запровадила суворе обмеження на передачу нафти у 2017 році. Таке рішення було прийнято у відповідь на випробування ядерної зброї у Північній Кореї.

"Ці поставки нафти є повномасштабною атакою на режим санкцій, який зараз перебуває на межі краху", - прокоментував колишній координатор групи ООН, яка стежить за санкціями проти Північної Кореї Х'ю Гріффітс.

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Пізніше супутникові знімки підтвердили, що два судна вирушили з порту Східний до порту Чонджін, що в КНДР, де, ймовірно, розвантажилися.

"Судна, які ми бачили на російських терміналах, є одними з найбільших за вантажністю у флоті Північної Кореї, і вони постійно заходять і виходять з порту. Деякі з цих суден також мають спеціальний дозвіл ООН, що означає, що вони не повинні навіть заходити в іноземні порти, не кажучи вже про те, щоб брати участь у поставках нафти", - пояснив науковий співробітник RUSI Джозеф Бірн.

Автори матеріалу додають, що поставки відбулися тоді, як у серпні 2023 року КНДР почала постачати до РФ тисячі контейнерів зі снарядами, які, за словами військових експертів, допомогли РФ у війні проти України. За даними RUSI, порт "Східний" також використовувався як хаб для російських кораблів, які беруть участь у торгівлі зброєю між країнами.

"Те, що ми бачимо зараз, - це явний бартерний обмін зброї на нафту, що відкрито суперечить санкціям, які [президент Росії] Володимир Путін підписав особисто, що ілюструє траєкторію розвитку Росії за останні роки від міжнародного спойлера до держави поза законом", - зауважив Гріффітс.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати такі дії, а з операторами суден КНДР не вдалося зв'язатися для отримання коментарів.

У матеріалі зауважили, що обговорення щодо групи експертів ООН з питань санкцій порушили питання про те, наскільки довго цей орган ООН та режим санкцій зможе проіснувати.

"Поки точаться дебати про ефективність санкцій, ми бачимо, що почне відбуватися, якщо санкції будуть скасовані. Це дає Північній Кореї дуже значний поштовх", - наголосив один із експертів.

Крім того, старший науковий співробітник південнокорейського державного Інституту стратегії національної безпеки Го Мьонг Хюн підкреслив, що прямі поставки нафти та нафтопродуктів з РФ до Північної Кореї "значно сприятимуть стабілізації північнокорейської економіки".

"Протягом останніх семи років Пхеньян був змушений платити високу надбавку за необхідні йому нафтопродукти, оскільки покладався на складну і дорогу мережу кримінальних посередників і перекидання нафти з судна на судно в морі. Але тепер, схоже, вона забезпечила собі стабільне постачання нафти або з великою знижкою, або, як прямої оплати за озброєння, яке вона постачає до Москви. Це вивільнить ресурси для збройних сил Північної Кореї та її ядерної програми", - підсумував експерт.

Як РФ використовує зброю КНДР проти України

Раніше полковник Збройних сил України Петро Черник заявив, що Росія 25 березня могла завдати удару по Києву ракетою виробництва Північної Кореї КN-23, яка є аналогом "Іскандера". Водночас він наголосив, що підтвердити це зможе тільки експертиза.

Своєю чергою міністр оборони Південної Кореї Шін Вон Сік повідомив, що КНДР відправила в Росію 7000 контейнерів боєприпасів. За його словами, спершу Північна Корея покладалася на кораблі, але зараз все частіше використовує залізницю для поставок зброї в РФ.

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