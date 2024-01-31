Сербський авіаперевізник Air Serbia попри санкції Євросоюзу проти РФ планує додати 19 нових рейсів на тиждень до російських напрямків, таких як Москва, Санкт-Петербург і Казань, повідомляє портал SchengenVisaInfo.
Зазначається, що з 31 березня Air Serbia виконуватиме більше рейсів до 15 напрямків, включаючи Росію, що ще більше посилить повітряне сполучення між двома країнами.
"Сербський флагманський перевізник планує додати до своїх маршрутів напрямки в Росію: Москва, Санкт-Петербург і Казань, щотижня літаючи 19 літаками до російської столиці з Сербії", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що після початку російського вторгнення в Україну в березні 2022 року Air Serbia під тиском Європейського Союзу оголосила про скорочення рейсів до Москви.
Сербія та Росія: що відомо
У березі 2023 року повідомлялося, що авіакомпанія Air Serbia збільшила кількість рейсів між Будапештом і Белградом до 17 на тиждень. Таким чином більше росіян зможуть обрати Угорщину для в'їзду до ЄС.
У вересні 2023 року стало відомо, що в керівництві Європейського Союзу були занепокоєні діями Сербії, яка почала масово надавати за прискореною процедурою громадянство своєї країни росіянам. Тоді ж зауважувалося, що росіяни з сербським паспортом мають змогу вільно їздити на територію Євросоюзу, користуючись безвізовим режимом, що створює загрозу в сфері безпеки країн ЄС.