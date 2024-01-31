Air Serbia виконуватиме більше рейсів до Росії, що ще більше посилить повітряне сполучення між двома країнами.

Сербський авіаперевізник Air Serbia попри санкції Євросоюзу проти РФ планує додати 19 нових рейсів на тиждень до російських напрямків, таких як Москва, Санкт-Петербург і Казань, повідомляє портал SchengenVisaInfo.

Зазначається, що з 31 березня Air Serbia виконуватиме більше рейсів до 15 напрямків, включаючи Росію, що ще більше посилить повітряне сполучення між двома країнами.

"Сербський флагманський перевізник планує додати до своїх маршрутів напрямки в Росію: Москва, Санкт-Петербург і Казань, щотижня літаючи 19 літаками до російської столиці з Сербії", – йдеться в повідомленні.

Відео дня

Зазначається, що після початку російського вторгнення в Україну в березні 2022 року Air Serbia під тиском Європейського Союзу оголосила про скорочення рейсів до Москви.

Сербія та Росія: що відомо

У березі 2023 року повідомлялося, що авіакомпанія Air Serbia збільшила кількість рейсів між Будапештом і Белградом до 17 на тиждень. Таким чином більше росіян зможуть обрати Угорщину для в'їзду до ЄС.

У вересні 2023 року стало відомо, що в керівництві Європейського Союзу були занепокоєні діями Сербії, яка почала масово надавати за прискореною процедурою громадянство своєї країни росіянам. Тоді ж зауважувалося, що росіяни з сербським паспортом мають змогу вільно їздити на територію Євросоюзу, користуючись безвізовим режимом, що створює загрозу в сфері безпеки країн ЄС.

Вас також можуть зацікавити новини: