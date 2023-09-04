Росіяни з сербськими паспортами вільно їздять до ЄС, користуючись безвізовим режимом.

Керівництво Європейського Союзу занепокоєне діями Сербії, яка почала масово надавати своє громадянство росіянам за прискореною процедурою. Як повідомляє SchengenVisaInfo.com, росіяни із сербським паспортом мають змогу вільно їздити до ЄС без отримання візи, що створює загрозу в сфері безпеки.

"Європейській комісії відомо про велику кількість російських громадян, які оселилися в Сербії після агресії Росії проти України. Очікується, що як країна-кандидат (на членство в ЄС) Сербія поступово адаптуватиметься до політики та рішень Європейського Союзу. Комісія уважно стежить за ситуацією та обмінюється інформацією з владою Сербії щодо перебування російських громадян у Сербії", – заявив речник Єврокомісії.

ЄС вже не вперше висловлює свою стурбованість через те що, Сербія аж надто активно роздає свої паспорти іноземцям. У травні цього року Комісія вже висловлювала занепокоєння через це. Тоді речник Єврокомісії заявив, що Сербія ризикує втратити безвізовий режим з ЄС, оскільки кількість громадян третіх країн, які отримують громадянство та потім в’їжджають до країн ЄС без віз, зросла.

Відео дня

Окрім вищезгаданого, країни ЄС також скаржилися на збільшення кількості нелегальних мігрантів, які потрапляють до блоку через Сербію. За їх словами, значно зросла кількість нелегальних приїздів з країн, для яких Сербія скасувала візовий режим.

З цієї причини вони постійно вимагали від країни запровадити суворіші правила для всіх.

Україна та Сербія – останні новини

Як писав УНІАН, наприкінці серпня президент Сербії Александар Вучич зустрівся з Володимиром Зеленським. Після зустрічі український лідер заявив, що розмова була досить "відкритою, чесною та продуктивною".

Наступного дня прем’єр-міністр Сербії по відеозв’язку виступила на саміті Кримської платформи. Однак трохи пізніше влада Сербії відхрестилася від підтримки цієї дипломатичної ініціативи.

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