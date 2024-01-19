Цю філію зареєстрували в Сербії у грудні.

Посольство України вимагає від влади Сербії заборонити діяльність у цій країні представництва обвинуваченого у державній зраді в Україні Віктора Медведчука. Про це повідомляє видання Danas.

Зокрема, 5 грудня 2023 року посольство України відправило офіційний протест в міністерство закордонних справ Сербії з поясненням прохання припинення діяльності представницького офісу "Інша Україна" ("Другая Украина").

Українські дипломати обґрунтували свою позицію тим, що відповідно до положень статті 26 закону Сербії про господарські товариства не допускається використання назви країни в офіційному найменуванні юридичної організації без дозволу відповідної закордонної країни.

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При цьому, як пояснили в українському посольстві, ліквідація цього представницького офісу вже перебуває у правовій площині, але у цьому питанні також існує політичний аспект.

"Сербія є країною-кандидатом на членство в ЄС, яка, разом з 140 іншими країнами світу, засудила кровопролитну війну проти України, оголосивши Росію країною-агресором. Із сумом доводиться відзначати, що продовжуються спроби певних політичних сил з втілення антиукраїнського сценарію і сприяння поширенню брудних провокацій з боку кума міжнародного злочинця Путіна", - заявили у посольстві.

Українські дипломати додали, що особливо неприємно говорити про це у час, коли Україна стікає кров'ю, намагаючись консолідувати зусилля міжнародної спільноти, створити платформу з відновлення міжнародного правового порядку і мирного співіснування відповідно до Формули миру України.

"Інша Україна" в Сербії

Як повідомляв УНІАН, після того, як Медведчук був виданий Росії в обмін на українських військовополонених, він знову повернувся до своєї антиукраїнської діяльності. Зокрема на гроші Кремля він створив громадсько-політичную організацію "Друагя Україна", що бореться за перетворення української держави на росйську маріонетку. До проекту приєдналися російські журналісти, колишні депутати від "ОПЗЖ" та різні прокремлівські політтехнологи.

У грудні 2023 року стало відомо, що у Сербії зареєстрували філію цієї організації. Керівником підрозділу організації став кандидат у депутати парламенту Сербії Драган Станоєвич, який публічно підтримує російську агресію.

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