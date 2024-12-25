За словами політика, він не зможе бути присутнім на події через позитивний тест на коронавірус.

Премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вирішив не брати участь у неофіційному саміті Співдружності незалежних держав (СНД), який відбудеться у Ленінградській області РФ сьогодні, 25 грудня. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами Пашиняна, 23 грудня він отримав позитивний тест на коронавірус, тому був змушений ізолюватися та працювати з дому. Водночас 25 грудня тест виявився негативним, після чого політик повернувся до звичного режиму роботи.

"Але, порадившись із колегами, я не буду брати участь у неформальному саміті лідерів країн СНД, який відбудеться сьогодні в Санкт-Петербурзі", - зазначив прем'єр-міністр Вірменії.

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Своєю чергою Пашинян наголосив, що до кінця дня ухвалить рішення щодо того, чи буде він брати участь у засіданні Вищої економічної ради Євразійського економічного союзу, яке відбудеться 26 грудня.

Вірменія і Росія - останні новини

Раніше російські ЗМІ стверджували, що Вірменія передала Україні майже всю свою ППО, а саме ЗРК С-300, "Бук", "Тор" та "Оса". Водночас експерти вважають, що така інформація є лише припущенням, а саме повідомлення про передачу "майже всієї ППО" виглядає досить дивно, дивлячись на скрутне становище самої Вірменії.

Своєю чергою видання Politico писало, що Вірменія вийде з військового союзу з Росією, тобто ОДКБ через зростаючу напруженість у відносинах країни з РФ.

"Виявилося, що члени альянсу не виконують свої договірні зобов'язання, а планують війну проти нас з Азербайджаном", - наголосив Пашинян.

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