Прем'єр-міністр Нікол Пашинян звинувачує очолювану Москвою ОДКБ у невиконанні своїх зобов'язань.

Вірменія офіційно вийде з військового союзу з Москвою (ОДКБ), заявив у середу прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян, оскільки напруженість у відносинах із Росією зростає.

Він заявив у парламенті, що "ми вийдемо" з кремлівської Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) і що "ми визначимо терміни нашого виходу", пише Politico.

"Виявилося, що члени альянсу не виконують свої договірні зобов'язання, а планують війну проти нас з Азербайджаном", - сказав Пашинян.

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Глава МЗС Вірменії Мірзоян зазначив, що прем'єр Пашинян не заявляв про початок процесу виходу республіки з ОДКБ, а лише допустив таку ймовірність у майбутньому.

Військовий блок - відповідь Росії НАТО - складається з шести колишніх радянських держав: Росії, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану і Таджикистану.

Членство Вірменії в ОКДБ

Пашинян звинуватив ОДКБ у нездатності втрутитися після того, як його країна почала конфлікт з Азербайджаном 2022 року. Він також заявив, що російські миротворці зазнали невдачі в сепаратистському регіоні Карабах торік, коли Азербайджан почав наступ.

У результаті Вірменія присягнулася, що "заморозить" своє членство в альянсі, відкличе своїх представників і не буде вносити фінансовий внесок у свій бюджет. Москва наполягає на тому, що Єреван у будь-якому разі буде "зобов'язаний" платити внески.

Натомість уряд Пашиняна провів спільні навчання з силами США, закликав Захід до допомоги для зміцнення своєї демократії та навіть натякнув, що одного дня він може спробувати вступити до ЄС. Відтоді російські прикордонники були відкликані зі своїх позицій уздовж кордонів Вірменії з її сусідами.

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