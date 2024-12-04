За словами Пашиняна, країна не цікавиться документами, які ухвалюються в рамках організації.

Відносини Вірменії та Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) "пройшли точку неповернення". Про це заявив прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян, повідомляє Armenpress.

Виступаючи в парламенті, Пашинян зазначив, що Вірменія не цікавиться документами, які ухвалюються в рамках ОДКБ.

"Ми сказали, що заморожуємо свою участь у діяльності ОДКБ, а це означає, що ми не беремо участі в обговоренні будь-якого документа. Ми просто не накладаємо вето на жодний документ, бо, по суті, вважаємо себе поза ОДКБ, нехай роблять, що хочуть", - наголосив глава вірменського уряду.

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Він також підкреслив, що нинішня ситуація робить повернення Вірменії до ОДКБ "дедалі складнішим, а то й неможливим":

"Я думаю, що тут ми пройшли точку неповернення".

Вірменія і ОДКБ

Як повідомляв УНІАН, у травні Вірменія відмовилася фінансувати ОДКБ. Тоді країна не вийшла з організації, але припинила участь у діяльності структури.

Вже у вересні стало відомо, що Вірменія заморозила свою участь в ОДКБ.

Згодом з'явилась істерична реакція Кремля на рішення Вірменії. За словами речника правителя РФ Путіна Дмитра Пєскова, Кремль категорично не згоден з Пашиняном у його оцінці ОДКБ - мовляв, від організації не виходить жодної загрози суверенітету Вірменії.

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