Останнім часом Іран значно наростив терористичну діяльність проти ізраїльтян.

Ізраїль стурбований можливими поставками до Ірану російського передового озброєння, яке може становити загрозу існуванню єврейської держави. Про це заявив директор Моссаду Девід Барнеа на щорічній конференції Інституту антитерористичної політики Університету Рейхмана, пише The Times of Israel.

За його словами, протягом минулого року спецслужбам вдалося запобігти 27 нападам Ірану на євреїв та ізраїльтян за кордоном, що є "значним" збільшенням. Однако на додачу до цього з'являється нова загроза: Іран має намір надати Росії ракети малої та великої дальності, а у відповідь може отримати російську зброю.

Керівник Моссаду стверджує, що раніше спроби Ірану надати Росії ракети вдалося зірвати.

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"У мене є відчуття, що найближчим часом буде зірвано інші угоди. Ми боїмося, що росіяни передадуть іранцям натомість те, чого їм не вистачає, передову зброю, яка, безумовно, поставить під загрозу наш мир і, можливо, навіть наше існування тут", – стверджує Девід Барнеа.

Він попередив, що в разі, якщо Ірану таки вдастся заподіяти значну шкоди ізраїльтянам і євреям за кордоном чи в самому Ізраїлі, це призведе до активної діяльності проти іранців, відповідальних за ці дії. Зокрема ударів у відповідь може бути завдано "у самому серці Ірану, в Тегерані".

Щодо ядерної програми Ірану та потенційної угоди зі світовими державами, яка передбачає пом’якшення санкцій проти Ірану, Барнеа закликав міжнародне співтовариство "бути напоготові".

"Поточний діалог між Іраном і Заходом не відображає справжнього бажання з боку Ірану стримати свою ядерну програму. Це скоріше демонструє цинічну спробу Ірану вивільнити гроші, заморожені в рамках міжнародних санкцій, накладених на нього, продовжуючи розвивати і розширювати свій ядерний потенціал", – сказав керівник спецслужби.

Російсько-іранська співпраця – останні новини

Як писав УНІАН, днями до аеропорту Сімферополя в окупованому Криму прилітав іранський транспортний літак Іл-76ТД. Він пробув на півострові дві години. Від початку повномасштабного вторгнення росіяни закрили цей аеропорт для цивільних рейсів. Нещодавно стало відомо, що росіяни облаштували в окупованому Криму майданчик для запуску "Шахедів" по українській території.

У серпні Іран похвалився, що отримав технологію виробництва просунутих крилатих ракет, що літають із надзвуковою швидкістю. Звідки саме взялася ця технологія, в Тегерані мовчать, але такі технології в своєму розпорядженні має Росія.

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