Від початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ в Україні аеропорт Сімферополя закрито для цивільних авіаперельотів.

З закритого аеропорту Сімферополя в окупованому Криму вилетів іранський транспортний літак Іл-76ТД. Він пробув на півострові дві години.

Про це пише Крим.Реалії. Сервіс авіаперельотів Flightradar24 свідчить, що борт належить авіакомпанії Pouya Air.

"За даними сервісу, транспортний літак із позивним EPPUS вилетів із Криму о 17:09, прилетівши до Криму за дві години до цього. Наразі борт прямує на південний схід і летить над Чорним морем", – йдеться у матеріалі.

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Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ в Україні аеропорт Сімферополя закрито для цивільних авіаперельотів.

"Раніше українські військові неодноразово заявляли, що у Криму російські війська використовують полігон "Чауда" для запуску іранських безпілотників "Shahed-136/131" по території України. При цьому відомостей, чи є іранські інструктори, щоб сприяти російським військовим при запусках дронів поки немає", – наголосило видання.

Ситуація в окупованому Криму

Останніми тижнями в окупованому Криму дедалі частіше стається "бавовна". Місцеві гауляйтери постійно звітують про "роботу ППО" та нібито успішно відбиті атаки дронів. Проте часто правду приховати все ж не вдається – зокрема, так сталося під час атаки на Кримський міст 17 липня, коли обвалився проліт.

Водночас командир добровольчого батальйону "Крим" Іса Акаєв заявив, що за час окупації ситуація в Криму серйозно змінилася. Він зазначив, що люди там стали озлобленішим – ті, хто чекали на росіян, зіткнулися з розчаруванням, адже "мріяли" про інше.

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