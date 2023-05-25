Балістична ракета класу "земля-земля" 4-го покоління має потенційну дальність польоту 2000 км і здатна нести боєголовку масою 1500 кг.

Іран заявив про успішне випробування балістичної ракети з потенційною дальністю 2000 км.

Як повідомляє Reuters з посиланням на державні ЗМІ Ірану, це сталося через два дні після того, як командувач ізраїльськими збройними силами підняв питання "дій" проти Тегерана через його ядерну програму.

Відзначається, що нова балістична ракета класу "земля-земля" 4-го покоління "Хорремшехр" під назвою "Хайбар". що має дальність польоту 2000 км і здатна нести боєголовку масою 1500 кг, запущена в невідомому місці в Ірані.

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Іран заявив, що ця зброя здатна досягти баз Ізраїлю і США в регіоні.

"Наше послання ворогам Ірану полягає в тому, що ми будемо захищати країну і її досягнення. Наше послання нашим друзям полягає в тому, що ми хочемо допомогти регіональній стабільності", — заявив міністр оборони Ірану Мохаммадреза аштіані.

Reuters нагадує, що у вівторок високопоставлений ізраїльський генерал обговорив можливі військові дії проти Ірану, оскільки зусилля шести світових держав по відродженню ядерної угоди Тегерана 2015 року зайшли в глухий кут на тлі зростання побоювань Заходу з приводу прискорення ядерних досягнень Тегерана.

Ядерна угода Ірану

Нагадаємо, що в 2015 році шість країн - США, Росія, Франція, Німеччина, Великобританія і Китай підписали з Іраном спільний план дій в обмін на скасування економічних санкцій проти Ірану. Однак у 2018 році США вийшли з угоди і відновили санкції проти Тегерана, після чого той оголосив, що починає процес збагачення урану на рівні вище передбаченого ядерною угодою. У 2020 році Іран повністю вийшов з угоди.

У серпні 2022 року глава організації з атомної енергії Ірану заявив, що вони можуть виготовити атомну бомбу, але не збираються цього робити.

У березні в Пентагоні заявляли, що Іран може виробити достатньо матеріалів, що розщеплюються для однієї ядерної бомби за 12 днів.

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