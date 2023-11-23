Водночас Павел зауважив, що НАТО сприймає Росію як найбільшу загрозу в Європі.

Президент Чехії Петр Павел оцінив, скільки часу піде в РФ на повне відновлення боєздатності після завершення війни в Україні. За поточними розрахунками, Росії знадобиться на це не менше 5-7 років.

"З іншого боку, в розрахунку є багато факторів, які можуть змінити ситуацію. Це дійсно залежатиме від того, яким буде результат конфлікту в Україні", – наводить його слова чеське видання České noviny.

Водночас Павел зауважив, що НАТО сприймає Росію як найбільшу загрозу в Європі. Він також наголосив, що підтримка України є важливою для безпеки країн Європи.

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"Російська агресія стосується всіх нас, тому підтримка України є важливою для нашої безпеки. Водночас це також природно людяний крок. Росія повинна нести відповідальність за втрачені людські життя та збитки, завдані Україні. Тому ми повинні рішуче продовжувати надавати всебічну підтримку Україні та її громадянам, це в наших інтересах", – додав чеський лідер.

Війна в Україні: прогнози щодо РФ

У жовтні президент Володимир Зеленський заявив, що у 2028 році Росія нападе на країни Балтії, якщо зараз дати їй паузу у війні. За його словами, за цей час агресорка відновить свій наступальний потенціал. Він наголосив, що Росія шукає можливості заморозити ситуацію та адаптуватись, робить висновки зі своїх помилок та готується йти далі.

Водночас у червні в Міністерстві оборони Швеції заявили, що не можна виключати напад Росії на цю країну. Попри те, що російська армія загрузла в Україні, РФ ще має можливості для дій проти Швеції, вважають у Комітеті з оборони.

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