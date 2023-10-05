Глава держави наголосив, що Росія розглядає сценарій заморозки війни проти України.

Українська розвідка має інформацію про те, що Росія розглядає сценарії заморозки війни проти України. Це дасть можливість РФ до 2028 року відновити знищений військовий потенціал та розпочати нову війну вже й проти країн Балтії, заявив президент України Володимир Зеленський під час інавгураційній сесії 3-го саміту Європейської політичної спільноти у Гранаді (Іспанія).

"Буду з вами відвертим, як і завжди. Зараз Росія розглядає різні сценарії на найближчі роки. Один з них особливо небезпечний. Якщо у цій агресії проти України буде якась пауза – будь-яка заморозка ситуації, то буде новий критичний момент", - зазначив він.

За словами Зеленського, якщо Росії дати адаптуватись зараз, то до 2028 року Кремль зможе відновити розбитий Україною військовий потенціал. Відтак, на думку глави держави, у Росії буде достатньо сили напасти на країни, які у фокусі російської експансії.

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"Окрім України, це точно країни Балтії, і точно ті країни, на території яких присутні російські контингенти. Це чітка інформація від нашої розвідки. Ми сигналізуємо вам про це", - сказав він.

Президент України наголосив, що Росія шукає можливості заморозити ситуацію та адаптуватись, робить висновки зі своїх помилок та готується йти далі. Він закликав лідерів Європи памʼятати, що найбільш небезпечний ворог - це той, який зробив висновки та підготувався до наступного удару на основі цих висновків.

"Москва чітко окреслює свою амбіцію – захопити більше імперського простору собі та не дозволити Європі бути простором вільних націй та працюючих демократій, зламати європейську єдність… І війна при цьому є базовим інструментом Росії – інструментом підкорення або маніпулювання іншими", - зауважив Зеленський.

Зеленський нагадав, що Росія роками розпалювала конфлікти в різних країнах

Зокрема, "завдала болю Молдові, намагалася розчавити та розділити Грузію, дестабілізувати інші частини Кавказу, душить Білорусь, намагається вирвати шматки з тіла України".

На його думку, кожна країна, яка постраждала від російського втручання чи вторгнення, має отримувати підтримку та потребує гарантій безпеки, щоб у Росії не було й спокуси спробувати зламати їхній суверенітет ще коли-небудь.

"Потрібен чіткий сигнал – жодного шансу Росії", - наголосив Зеленський.

Водночас він підкреслив, що агресора найбільш надійно нейтралізовує поразка у війні. Відтак, саме зараз разом зі світом в України є можливість завдати фундаментальної поразки агресії Росії.

"Завдяки Україні ваші солдати зараз не воюють проти Росії. Ми не сумніваємось в силі НАТО. Але я впевнений – ніхто з вас не хоче випробовувати, а як це буде, якщо, не дай Боже, НАТО доведеться вступитись за когось із вас. Ми маємо перемогти в Україні, аби Путін не зміг масштабувати цю агресію на когось іншого, – і це реалістично", - сказав глава держави.

За словами Зеленського, зараз Україна конче потребує посилення протиповітряної оборони, враховуючи майбутні зимові обстріли з боку РФ.

"Кожен російський дрон, збитий в Україні, кожен російський танк, знищений в Україні, це гарантія, що цей дрон, цей танк, будь-яка інша знищена в Україні російська зброя – не ударить по комусь іншому в Європі", - пояснив він.

Саміт ЄС у Гранаді

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Гранаді (Іспанія) розпочався саміт Європейського політичного співтовариства. Участь у ньому бере й президент Зеленський, який прибув до країни зранку 5 жовтня.

На заході українська сторона особливу увагу приділить необхідності посилення системи протиповітряної оборони перед зимовими атаками росіян.

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