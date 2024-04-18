Росія цього року могла б поповнити свою армію на 300 тисяч солдатів.

Росія готується залучити до армії більше солдатів-контрактників, щоб принаймні на даний момент уникнути чергового масового призову, який може підірвати підтримку населенням війни в Україні. Як пише Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела, Кремль прагне не повторити вересневу мобілізацію 2022 року, яка похитнула довіру суспільства та спровокувала втечу з країни мільйона росіян.

За словами керівника московського аналітичного центру "Центр аналізу стратегій і технологій" Руслана Пухова, маючи до 30 тисяч новобранців на місяць, Росія цього року могла б поповнити лави армії на 300 тисяч.

Водночас, зазначає Bloomberg, поступовий приплив нових військ для компенсації втрат і нарощування чисельності, а не одномоментний призов 300 000 людей обмежує військові можливості Росії.

Відео дня

"Росія використовує щедрі фінансові стимули, щоб залучити людей до війни. З початку року регіональні виплати новим військовослужбовцям-контрактникам зросли на 40% до середнього 470 000 рублів (близько 5 000 доларів), згідно з підрахунками дослідницької групи Re: Russiа. Це на додаток до єдиної федеральної виплати в розмірі 195 000 рублів", - пише Bloomberg.

Російська влада намагається не проводити нової мобілізації, доки у неї є можливість її уникнути. І за словами джерел, знайомих із ситуацією, поки що армійське командування частково покладається на те, щоб змусити деяких призовників підписати контракти.

Цієї весни 150 тисяч росіян будуть призвані на військову службу. Закон дозволяє відправляти таких призовників на поле бою після чотирьох місяців військової служби. Однак це порушило б неодноразові публічні обіцянки не відправляти призовників у зону бойових дій, тому армійські чиновники підштовхують їх до переходу на професійний контракт.

Як пише Bloomberg, все більше призовників скаржаться на значний психологічний, а в деяких випадках і фізичний тиск. Контракти офіційно розраховані на один рік, але їх може скасувати тільки Міністерство оборони під час військової мобілізації, тому вони фактично безстрокові до закінчення конфлікту.

І поки що це російський підхід працює.

"Для нинішньої стратегії нанесення "тисячі порізів" і широкого тиску на Україну по всьому фронту, достатньо наявної живої сили та її поповнення за рахунок найму за контрактом", – сказав Пухов з Центру аналізу стратегій і технологій.

Мобілізація в Росії

У вересні 2023 року Путін підписав наказ про призов 130 тисяч осіб, а навесні минулого року Росія планувала мобілізувати 147 тисяч осіб. При цьому повідомляється, що Росія щомісяця поповнює лави своїх збройних сил близько 30 тисяч осіб.

31 березня стало відомо, що Путін підписав указ про проведення планової весняної призовної кампанії, яка триватиме з 1 квітня по 15 липня.

Водночас, як зазначив експерт Роман Світан росіяни не готуються до наступу на Київ, Харків чи Львів, а хочуть захопити те, що передбачили у своїх документах. За його словами, для інших дій окупанти не мають військового потенціалу, а єдиний напрямок, де вони можуть хоч якось рухатися - це Східний.

Вас також можуть зацікавити новини: