Йдеться про 1840 військовослужбовців, десятки одиниць БТР, артилерії та ППО.

Росія посилила своє військове угруповання на території союзницької Республіки Білорусь. Зокрема, за підтримки Москви Мінськ розгорнув декілька батальйонів і тактичних груп у двох областях Білорусі.

Про це повідомляють американські аналітики у звіті ISW з посиланням на інформацію, оприлюднену українським військовим оглядачем Костянтином Машовцем у неділю, 17 грудня. Той стверджував, що білоруські військові розгорнули масштабне військове угруповання на теренах двох областей.

За словами експерта, у Білорусі розгорнули:

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десантно-штурмовий батальйон 38-ї десантно-штурмової бригади біля Ужово і на південь від Пінська Брестської області;

два загони 5-ї бригади спецназу поблизу Іванова Брестської області та Приболовичей Гомельської області;

парашутно-десантний батальйон 103-ї окремої повітряно-десантної бригади поблизу Лельчицького району, Брагіма та Зябрівка Гомельської області;

тактичну групу 51-ї артилерійської бригади на південь від міста Гомель;

реактивну артилерійської батареї 336-ї реактивної артилерійської бригади поблизу Зябрівки Гомельської області.

Машовець уточнив, що угруповання включає 1840 військовослужбовців, до 68-70 одиниць БТР, 24 артилерійські системи і три системи протиповітряної оборони.

Війна в Україні - обстановка у Білорусі

Нещодавно моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляла, що у Білорусі будують нове військове містечко неподалік кордону з Україною, раніше на цьому місці були дитячі табори, донедавна – клуб лазертагу.

Раніше зазначалось, що вздовж українського кордону від Волинської до Чернігівської областей розташовано близько 1800 військових Білорусі.

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