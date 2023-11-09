Один з літаків - це борт ліквідованого ватажка ПВК Пригожина.

У Білорусь прилітали борти приватної військової компанії "Вагнер". Ймовірно, вони прилітали за найманцями.

Як повідомляє "Беларускі Гаюн", частину вагнерівців могли вивезти до Малі. Окремо варто зупинитися на прильотах до Білорусі бортів, пов'язаних із ПВК "Вагнер". За місяць нами зафіксовано прильоти двох літаків, пов'язаних із найманцями.

12 жовтня на аеродром "Бобруйськ" прилітав транспортний літак Іл-76 (RA-76370) російської вантажної авіакомпанії "Abakan Air". По-перше, варто зазначити, що сам приліт на аеродром "Бобруйск" - дуже рідкісна подія, не кажучи вже про те, що це найближчий аеродром до табору ПВК "Вагнер". По-друге, цікавим є подальший маршрут борту - через Туніс він полетів до Малі.

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За інформацією ЗМІ, саме в Малі дислокується близько 1000 найманців ПВК "Вагнер", які допомагають місцевій військовій хунті. Є всі підстави вважати, що приліт літака Іл-76 був пов'язаний із діяльністю ПВК "Вагнер". Не виключено, що літак здійснював перевезення найманців із Білорусі до Малі. І так, це перший зафіксований рейс такого плану, який справді міг вивезти якусь кількість найманців із Білорусі до Африки.

Крім того, 31 жовтня до аеропорту "Гомель" із Санкт-Петербурга прилітав один із літаків ліквідованого ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина - Beech C90GTi King Air. Літак пробув в аеропорту 6 годин та 50 хвилин. І, на даний момент, ціль його прильоту невідома.

"Вагнер" у Білорусі

Члени ПВК "Вагнер" почали приїжджати в Білорусь після того, як в кінці червня влаштували заколот в РФ під керівництвом свого ватажка Євгена Пригожина. Варто зазначити, що Пригожин 23 серпня знищений нібито в результаті авіакатастрофи.

Наприкінці липня ЗМІ писали, що "вагнерівці" масово повертаються з Білорусі до Росії, оскільки кожну другу бригаду ПВК розпустили у відпустки.

Білоруський незалежний військовий аналітик Олександр Алесін висловив думку, що російська влада перекинула найманців до Білорусі, щоб відвернути українців від основного фронту.

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