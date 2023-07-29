Путін заявив, що нейтральний статус України для РФ "має принципове значення".

Президент РФ Володимир Путін на зустрічі з главами делегацій африканських країн заявили, що Росія нібито ніколи не відмовлялася від переговорів і готова до продовження діалогу по Україні.

Він вважає, що Росія "не порушує Статут ООН і діє в повній відповідності з ним, його повинні дотримуватися і інші країни, не повинно бути односторонніх санкцій і забезпечення своєї безпеки за рахунок інших".

"Ми ніколи не відмовлялися від переговорів з Україною. У той же час київська влада видала спеціальну нормативну базу, навіть декрет вийшов президента України, що забороняє вести переговори з Росією", - сказав Путін.

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Президент заявив, що нейтральний статус України для РФ "має принципове значення".

"Київ отримав свою самостійність на основі декларації про незалежність. А в цій декларації чорним по білому написано, що Україна є нейтральною державою. Це має принципове значення. Навіщо захід став втягувати Україну в НАТО - нам не дуже зрозуміло. Саме це і створює, на нашу думку, фундаментальну загрозу нашій безпеці", - сказав він.

За його словами, Україна нібито відмовився від досягнутих з Москвою домовленостей після "відведення військ Росії з Київської та Чернігівської областей".

"Зараз м'яч повністю на їхньому боці", - заявив Путін, оцінюючи можливість нових переговорів з Україною, забувши згадати про постійні обстріли Росією території України.

Розмови про переговори з РФ - деталі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не піде на переговори з Росією після виходу української армії на кордони до 24 лютого 2022 року.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія не демонструє ніякої зацікавленості в мирних переговорах, оскільки глава Кремля Володимир Путін вірить, що він може "пережити Україну" і всіх її прихильників.

Німеччина робить все можливе, щоб "дипломатичним шляхом спробувати змусити Росію припинити" війну в Україні. Втім, прогресу щодо ймовірних переговорів немає. Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

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