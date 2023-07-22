Держсекретар США Ентоні Блінкен розповів, коли в Росії відкриються можливості для переговорів.

Росія не демонструє ніякої зацікавленості в мирних переговорах, оскільки глава Кремля Володимир Путін вірить, що він може "пережити Україну" і всіх її прихильників.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на форумі з безпеки в Аспені. Він підкреслив потребу переконати російського президента, що цьго не станеться, у тому числі надаючи підтримку Україні.

"Життєво важливо, щоб ми переконали його в неправильності цього уявлення. Це відноситься до підтримки, яку багато хто з нас надає Україні прямо зараз, але це також відноситься до чогось дуже важливого, що ми зробили всього пару тижнів тому на Вільнюському саміті і після його закінчення", - сказав Блінкен.

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Він нагадав, що країни НАТО, у тому числі "Великої сімки", на саміті у Вільнюсі вирішили взяти на себе довгострокові зобов'язання щодо забезпечення безпеки України, допомогти їй з часом наростити свій потенціал стримування і оборони, щоб Росія не змогла повторити своє вторгнення.

"Це дуже сильний сигнал Володимиру Путіну, що ми нікуди не підемо, Україна нікуди не піде, і в неї будуть засоби для самооборони", - вважає Блінкен.

Держсекретар США додав, що можливості для переговорів відкриються, якщо на тлі всього цього відбудеться зміна в мисленні Путіна. "На даний момент ми цього не бачимо", - зазначив він.

Разом з тим Блінкен підкреслив, що США одними з перших відгукнулися б на мирні переговори, якби побачили зацікавленість Росії в них. "Ну, можливо, другими, адже я підозрюю, що українці були б першими. Ні в кого немає більшого бажання, щоб ця війна закінчилася скоріше, ніж в українців. Вони щодня стають жервтами російської агресії", - сказав глава Держдепу.

Мирні переговори - новини

Як повідомляв УНІАН, останніми місяцами з'являється усе більше "голубів миру", які пропонують нібито завершити війну, провівши мирні переговори з РФ. Деякі з пропозицій передбачають необхідність Україні відмовитися від захоплених Росією територій.

Зокрема, наприкінці лютого 2023 року Китай оприлюднив свій "мирний план" щодо України, запропонувавши припинити бойові дії і відмовитися від односторонніх санкцій.

Згодом африканські країни також вирішили показати свої ідеї щодо встановлення миру в Україні. Крім того, Бразилія намагалася "помирити" Київ і Москву, також до цього долучилася ПАР.

Однак, Україна неодноразово заявляла, що не вестиме з Росією мирних переговорів, поки ворожі війська перебувають на її території. Київ прагне домогтися перемоги і звільнити всю свою землю від загарбників. А більшість пропозицій, які надходять від деяких держав, лише "заморожують" війну на певний час, даючи росії змогу відновити військовий потенціал і знову вдарити в майбутньому з урахуванням попередніх помилок.

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