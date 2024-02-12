Постачали росіянам БПЛА, верстати, комп’ютерні компоненти та напівпровідники, від яких вони критично залежать.

За перші десять місяців минулого року британці експортували до Росії ключове обладнання на суму понад 100 млн дол. Про це повідомляє The Times.

Багато товарів, які виготовили або розробили у Великій Британії, потрапили до РФ опосередковано: через китайські, гонконгські або турецькі фірми. Однак товар на суму приблизно 15 мільйонів доларів поставили до Росії безпосередньо з британських складів. Мова йде про "декількох" постачальників.

Серед тих, хто наростив експорт до Росії, значиться шотландській виробник напівпровідників FTDI, який, як стало відомо раніше, постачав мікросхеми для російської бронетехніки. У минулому році він поставив Москві компоненти на суму 1,5 млн дол., у той час як за 2022 рок ця сума склала лише 500 тис. дол.

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Однак загалом можна казати про різке зниження британського експорту до Росії порівняно з позаминулим роком: тоді британці експортували до РФ ключові компоненти на суму близько 770 млн дол.

Також слід зазначити, що у російській зброї виявили лише 28 компонентів британського походження, у той час як кількість компонентів американського походження склала більше ніж 2000 одиниць. Багато з них сама Росії виробляти не може.

Британці поставили росіянам БПЛА, верстати, комп’ютерні компоненти та напівпровідники, від яких вони критично залежать.

Британсько-російська торгівля

Раніше стало відомо, що мільйони барелів палива, виготовленого з російської нафти, все ще постачаються до Великобританії. Перед цим нафту переробляють в інших країнах, зокрема в Індії.

Аналітики підрахували, що всього за минулий рік до Великої Британії поставили близько 5,2 мільйона барелів нафтопродуктів, вироблених з російської сирої нафти.

У той же час Індія у січні і грудні скорочувала закупівлі російської нафти: за минулий місяць постачання досягли 12-місячного мінімуму.

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