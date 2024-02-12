За перші десять місяців минулого року британці експортували до Росії ключове обладнання на суму понад 100 млн дол. Про це повідомляє The Times.
Багато товарів, які виготовили або розробили у Великій Британії, потрапили до РФ опосередковано: через китайські, гонконгські або турецькі фірми. Однак товар на суму приблизно 15 мільйонів доларів поставили до Росії безпосередньо з британських складів. Мова йде про "декількох" постачальників.
Серед тих, хто наростив експорт до Росії, значиться шотландській виробник напівпровідників FTDI, який, як стало відомо раніше, постачав мікросхеми для російської бронетехніки. У минулому році він поставив Москві компоненти на суму 1,5 млн дол., у той час як за 2022 рок ця сума склала лише 500 тис. дол.
Однак загалом можна казати про різке зниження британського експорту до Росії порівняно з позаминулим роком: тоді британці експортували до РФ ключові компоненти на суму близько 770 млн дол.
Також слід зазначити, що у російській зброї виявили лише 28 компонентів британського походження, у той час як кількість компонентів американського походження склала більше ніж 2000 одиниць. Багато з них сама Росії виробляти не може.
Британці поставили росіянам БПЛА, верстати, комп’ютерні компоненти та напівпровідники, від яких вони критично залежать.
Британсько-російська торгівля
Раніше стало відомо, що мільйони барелів палива, виготовленого з російської нафти, все ще постачаються до Великобританії. Перед цим нафту переробляють в інших країнах, зокрема в Індії.
Аналітики підрахували, що всього за минулий рік до Великої Британії поставили близько 5,2 мільйона барелів нафтопродуктів, вироблених з російської сирої нафти.
У той же час Індія у січні і грудні скорочувала закупівлі російської нафти: за минулий місяць постачання досягли 12-місячного мінімуму.