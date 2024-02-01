Індія другий місяць поспіль скорочує закупівлі російської нафти.

Постачання російської сирої нафти до Індії продовжили знижуватися в січні і досягли 12-місячного мінімуму. Про це повідомляє Reuters.

За підсумками січня імпорт російської нафти до Індії впав до 1,3 мільйона барелів на добу, що на 4,2 відсотка менше, ніж у грудні, коли було поставлено найменшу кількість нафти за минулий рік.

"Аналітики бачать цьому одразу кілька пояснень. Скорочення знижок на російську нафту в порівнянні з близькосхідною нафтою, нещодавні санкції США щодо судновласників, які перевозять російську нафту вище за цінову межу, а також зростання вартості танкерних перевезень в результаті атак у Червоному морі зробили російську нафту менш привабливою для індійських нафтопереробних заводів", – заявила Серена Хуанг із енергетичної компанії Vortexa.

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Згідно з прогнозами, імпорт російської нафти в Індію може ще більше скоротитися в найближчі місяці. Місце російської сировини займе іракська нафта.

Росія, Індія та нафта

За підсумками минулого року Індія посіла перше місце з морського імпорту нафти з Росії. Лише з січня до травня минулого року Москва збільшила постачання нафти до Індії до 37 млн т: це приблизно в 11 разів більше, ніж за той же період 2022 року.

Однак "нафтова дружба" не протрималась довго. В грудні після того, як США ввели нові санкції проти "тіньового флоту Путіна", Індія припинила приймати танкери з російською нафтою.

Морський експорт російської нафти скорочує також негода, що дала про себе знати у другій половині минулого місяця.

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