Постпред засудив злочини російської армії.

Через війну проти України модернізація російської армії була відкинута на 18 років назад, заявив заступник постпреда Великої Британії при ООН Джеймс Каріукі на засіданні Ради Безпеки ООН.

"Тепер російська оборонна промисловість розбирає холодильники на запчастини. Вона замовляє зброю у КНДР, в порушення численних резолюцій, узгоджених в цьому залі, за вказівкою міністра закордонних справ Росії. Купуючи і використовуючи іранські безпілотники, обидві держави порушують резолюцію Ради безпеки", - заявив він.

Каріукі нагадав про величезні втрати російської армії, затримання антивоєнних активістів і арешти журналістів. "І заради чого? Щоб втратити більше половини захоплених з лютого 2022 року земель і п'яту частину свого Чорноморського флоту? Щоб її економіка втратила понад 400 мільярдів доларів через санкції, а сотні тисяч молодих росіян емігрували в пошуках кращого майбутнього?" - запитав він.

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Заступник постпреда зазначив, що глава МЗС Росії Сергій Лавров говорив в ООН про захист прав російськомовних в Україні, проте єдина загроза будь-якому цивільному в Україні як і раніше виходить від Росії.

Втрати Росії в Україні: останні новини

За даними Генштабу Збройних сил України, з початку повномасштабного нападу на Україну окупанти втратили вже близько 376 тисяч 860 осіб.

Також повідомлялося, що українська авіація 22 січня вдарила по восьми районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки загарбників.

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