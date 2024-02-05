Великобританія заперечує будь-який імпорт російської нафти з 2022 року.

Незважаючи на санкції, мільйони барелів палива, виготовленого з російської нафти, все ще імпортують до Великобританії: її переробляють в інших країнах, таких як Індія, а потім поставляють до Туманного Альбіону. Про це повідомляє BBC.

"Проблема з цією лазівкою полягає в тому, що вона збільшує попит на російську нафту і дозволяє збільшити обсяги продажів, а також підвищити її ціну, що збільшує кошти, які направляються у військову скарбницю Кремля", – говорить аналітик CREA (Центр досліджень енергетики та чистого повітря) Ісаак Леві.

Формально ця схема не є незаконною. У той же час вона значною мірою нівелює санкції, які ввели проти РФ. В самій Великобританії з 2022 року заперечують будь-який імпорт нафти з Росії.

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В своїй дослідницькій роботі організація Global Witness підрахувала, що всього протягом минулого року до Великобританії було імпортовано близько 5,2 мільйона барелів нафтопродуктів, вироблених з російської сирої нафти.

Більшість імпортованого палива – 4,6 мільйона барелів – склав авіаційний керосин, який за оцінками використовувався в одному з 20 польотів у Великобританії.

Основна частина імпорту надходила з індійських нафтопереробних заводів у Джамнагарі, Вадінарі і Нью-Мангалурі, а також дев'яти інших заводів в кількох країнах, включаючи Китай.

Оцінки, які зробили CREA та Global Witness, в основному ґрунтуються на даних від аналітичної компанії Kpler.

Поставки російської нафти в Індію

Між тим ситуація для росіян не така вже й безхмарна: як стало відомо на початку лютого, Індія другий місяць поспіль скорочує закупівлі російської нафти. У січні її імпорт до Індії впав до 1,3 мільйона барелів на добу, що приблизно на 4 відсотка менше, ніж у грудні, коли також був суттєвий спад.

Нагадаємо, в кінці року Індія припинила прийом танкерів з нафтою із Росії. Їм довелось стати в нейтральних водах біля індійського узбережжя.

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