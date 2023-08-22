Також постраждала одна людина.

Російські загарбники нанесли ракетний удар по Кривому Рогу, внаслідок чого пошкодили 20 приватних будинків.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

"Вибух у Кривому Розі пролунав на світанку. Ворог завдав ракетного удару", - повідомив Лисак.

За попередньою інформацією, постраждала 1 людина. Чоловіку надали допомогу, він лікуватиметься амбулаторно.

"Побите житло місцевих – 20 приватних будинків. Пошкоджена лінія електропередач", - зазначив голова ОВА.

Окрім того, Синельниківський район вночі російська армія атакувала безпілотником, поціливши по приватному підприємству, на якому сталася пожежа. Рятувальники оперативно приборкали вогонь. На щастя, минулося без загиблих та поранених.

Ще один удар по району відбувся вранці. Пошкоджена лінія електропередач та інша цивільна інфраструктура. Інформація уточнюється.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, росіяни 31 липня поцілили по Кривому Рогу двома ракетами. Одна ракета влучила в будівлю навчального закладу. Інша ракета зруйнувала секцію житлового будинку з 4 по 9 поверхи. Внаслідок удару 6 людей загинуло та 69 поранено. Врятовано трьох людей, серед яких 10-річна дитина.

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