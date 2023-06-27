Росія проводить в небі над Балтикою льотно-тактичні навчання винищувальної авіації.

Росія проводить навчання винищувальної авіації в небі над Балтійським морем, повідомляє російське Міноборони.

"У небі над Балтикою проводиться льотно-тактичне навчання винищувальної авіації. Екіпажі Су-27 Балтійського флоту виконали стрільби з бортового озброєння по крилатих ракетах і літаках умовного противника", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що основна мета цих навчань полягає в перевірці готовності льотного складу до виконання бойових і спеціальних завдань. А також відпрацювання нових тактичних з використанням бойових можливостей авіації.

Також наголошується, що, крім цього, Су-27 "несуть бойове чергування, охороняючи повітряні кордони Калінінградської області".

Ситуація в Балтійському морі - що відомо

Раніше повідомлялося, що Фінляндія може переглянути угоду про демілітаризацію Аландських островів у Балтійському морі у зв'язку зі вступом до НАТО і триваючою війною в Україні.

У травні Росія заявила, що її літаки перехопили два літаки ВПС США у Балтійському морі.

Водночас у квітні повідомлялося, що європейські повітряні сили перехопили три російські літаки над Фінською затокою та Балтійським морем поблизу авіапростору НАТО.

У травні Польща прийняла законопроект, який дозволяє військовим, у "виняткових ситуаціях" за відсутності інших варіантів, топити ворожі кораблі для запобігання терористичної атаки.

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